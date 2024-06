Euro 2024: Itália preparada para mudanças após ‘ataque’ da Espanha

Luciano Spalletti nomeou o mesmo time titular para os dois primeiros jogos da Itália na Euro 2024, mas após a derrota para a Espanha, mudanças serão feitas para a última partida do Grupo B contra a Croácia, disse o técnico no domingo.

Após a vitória da Itália por 2 a 1 sobre a Albânia, Spalletti manteve a confiança em seus jogadores, mas após a derrota por 1 a 0 para a Espanha, na qual sua equipe foi totalmente derrotada, o técnico falou de uma equipe cansada que não conseguia competir com ritmo e energia. dos espanhóis.

“Depois de um jogo como esse, a ideia de poder mudar alguma coisa existe, porque provavelmente cometi um erro ao não mudar antes, olhando para o desempenho contra a Espanha”, disse Spalletti aos repórteres.

“Mas a equipa contra a Albânia pareceu-me tão boa que pensei que seria uma aposta mudar as coisas. Agora que notámos um pouco de cansaço, um pouco de ferrugem, algo irá certamente mudar.”

O resultado frente à Espanha e a forma como foi derrotada geraram muita discussão no campo italiano nos últimos dias, mas agora o tempo de conversa acabou.

“Acho que a crítica que recebemos contra a Espanha no outro dia nos ensinou muito. Quando você perde, você vê a formação do homem, a formação do jogador”, disse o zagueiro italiano Alessandro Bastoni.

Luciano Spalletti sugeriu que fará alterações para o confronto crucial da Itália com a Croácia. Jens Schlueter – UEFA/UEFA via Getty Images

Spalletti acrescentou: “Analisamos e conversamos sobre isso, demos um passo atrás em termos do que vimos nas partidas que antecederam aquele.

“Espero ver que o jogo contra a Espanha nos ensinou algumas lições, apesar de termos jogado mal e sofrido pela forma como terminou.

“Agora temos que colocar os fatos diante de nós e deixar as palavras de lado.”

A Itália no passado era conhecida pelas suas capacidades defensivas e pela sua capacidade de vencer, mas os dias daquele estilo “Catenaccio” (“fecho de porta”) ficaram para trás e não têm lugar no futebol moderno, de acordo com Spalletti.

“O futebol hoje não se trata mais apenas de fazer uma coisa, é preciso saber fazer mais de uma”, disse Spalletti.

“Dada a qualidade da Croácia, por vezes seremos obrigados a defender com 11 jogadores, a compactar e depois virar a acção sem permitir que o adversário recomponha a fase defensiva.

“É claro que no futebol de hoje não se pode fazer isso durante todo o jogo, não se pode viver apenas na defesa baixa e nos recomeços”.

A Espanha, com seis pontos, já venceu o grupo, e a Itália, com três pontos, precisa de um empate contra a Croácia para garantir a vaga nas oitavas de final como vice-campeã.

A derrota faria com que a Croácia, que tem um ponto, ultrapassasse os italianos e poderia deixá-los suando por ser um dos quatro melhores terceiros colocados a avançar, ou fora completamente se a Albânia, também por um ponto, vencesse a Espanha.

“Há certos jogos que determinam se foi uma grande história ou uma história para esquecer”, disse Spalletti.

“Então, em última análise, a glória da sua história se resume a jogos como esses.”

Informações da Reuters e da Associated Press contribuíram para este relatório.