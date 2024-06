Euro 2024: Kane da Inglaterra elogia gol incrível de Jude Bellingham

O capitão da Inglaterra, Harry Kane, elogiou o chute de bicicleta de Jude Bellingham nos acréscimos contra a Eslováquia como um dos melhores gols da história do país, na reação do time para vencer por 2 a 1 em Gelsenkirchen no domingo.

O gol de Bellingham aos 95 minutos salvou uma Inglaterra em apuros, que ficou atrás da Eslováquia durante a maior parte das oitavas de final, e forçou o jogo para a prorrogação.

Kane marcou o gol da vitória da Inglaterra aos 91 minutos, e a equipe de Gareth Southgate aguentou para marcar o confronto das quartas de final contra a Suíça, no sábado.

“Esse é o desejo e a atitude dos meninos e de todos os envolvidos. Pareceu difícil por um segundo, mas você continua”, disse Kane em entrevista pós-jogo.

“Trabalhamos em tantos detalhes durante a semana. Trabalhamos em um lance longo há alguns dias e dissemos que poderíamos precisar dele. Tínhamos que estar prontos para tudo. É isso que Jude faz. Foi um gol inacreditável. Um dos o melhor na história do nosso país, eu acho.

“Que jogador ele é. Ele trabalha muito duro pelo time. Houve muita conversa sobre ele nos últimos dias, e isso mostra o que ele pode fazer. Em grandes momentos ele se destaca, e era disso que precisávamos.

“Sabemos que faremos o que for preciso. Se tivermos um jogo como esse nas quartas de final, que assim seja. Tivemos que cavar fundo, e foi exatamente isso que fizemos hoje. Poderíamos ter feito melhor, poderíamos ter jogado melhor. Mas, no final das contas, é um negócio de resultados, e é com isso que nos importamos. Então, podemos aproveitar esta noite e, esperançosamente, levar esse ímpeto para o resto do torneio.”

Apesar das crescentes evidências em contrário, Southgate disse que ainda esperava o gol do empate, mesmo com o tempo se esgotando.

“Eu tive uma sensação engraçada de que o jogo não estava morto e sei que isso parece ridículo. Estávamos pressionando e sondando”, disse Southgate. “No final das contas, foi o que colocamos na área que nos deu o gol.”

O gol de Bellingham foi o primeiro chute a gol da Inglaterra na partida.

Não precisou esperar muito pelo segundo, já que Kane foi para casa marcar seu sétimo gol em seus últimos sete jogos eliminatórios em grandes torneios. Foi também um recorde de 65º para seu país.

A Inglaterra – quinta colocada no ranking mundial – não vence um torneio importante desde seu único triunfo na Copa do Mundo em 1966.

“Não viemos para chegar às quartas de final, mas passar por uma noite como esta foi um caráter fantástico e agora jogamos contra um time suíço que tem sido muito bom”, disse Southgate. “Temos alguns dias para nos recuperar e nos preparar para eles.”

Informações da Associated Press foram usadas nesta história.