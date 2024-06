Euro 2024: Kane diz a Lineker para apoiar a Inglaterra, não criticar

O capitão da Inglaterra, Harry Kane, respondeu às críticas de Gary Lineker ao desempenho da Inglaterra no empate de 1 a 1 contra a Dinamarca na Euro 2024.

Lineker, ex-internacional da Inglaterra e agora apresentador da cobertura do torneio pela BBC, referiu-se ao desempenho como “s—” em um podcast.

“Construir a confiança dos rapazes teria sido a melhor maneira de fazer isso”, disse Kane em entrevista coletiva na Inglaterra no domingo.

“O resultado final é que não vencemos [any tournaments] como nação por muito, muito tempo e muitos desses [ex-players who are criticising] fizeram parte disso [failure] também.

“Eles sabem o quanto é difícil. Eu nunca desrespeitaria nenhum ex-jogador, o que diria é apenas lembrar como era vestir a camisa e que suas palavras fossem ouvidas.

“Todos nós queremos vencer um grande torneio, tenho certeza que eles querem que ganhemos um grande torneio, sendo o mais prestativo possível seria a melhor maneira de fazer isso.”

Após o jogo contra a Dinamarca, na quinta-feira, surgiram dúvidas sobre a capacidade da linha de frente da Inglaterra de trabalhar em conjunto. Kane admitiu que ainda não fizeram o suficiente, mas insistiu que não há problemas subjacentes.

“Tenho um bom relacionamento com todos eles [Jude Bellingham, Phil Foden and Bukayo Saka]simplesmente não estivemos bem o suficiente nos dois jogos para mostrar isso ainda”, disse ele.

Harry Kane disse aos torcedores e jogadores ‘não entrem em pânico’ enquanto a Inglaterra progride durante a Euro 2024 na Alemanha. Foto de Richard Pelham/Getty Images

Em meio às críticas generalizadas à seleção inglesa, Kane pediu aos torcedores que mantivessem a calma e insistiu que o melhor ainda está por vir.

“Durante o torneio apenas nos apoie e depois do torneio você poderá nos julgar”, disse Kane. “Durante isso [the tournament] cabe a nós, como jogadores, acertar, é claro que as pessoas terão a sua opinião, mas, em última análise, somos nós quem tomamos as decisões e encontramos as soluções.

“Muita gente fala sobre o que não fizemos bem, mas o que fizemos bem foi defender, estamos tranquilos, já estivemos aqui antes”.

A Inglaterra lidera o grupo C com quatro pontos e enfrentará a Eslovênia no último jogo do grupo, na terça-feira, em Colônia.