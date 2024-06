Euro 2024: Kane diz que os alemães têm uma ‘quedinha’ pela Inglaterra

Harry Kane acredita que alguns torcedores alemães esperam secretamente que a Inglaterra prospere na Euro 2024 por causa de sua temporada de estreia no Bayern de Munique.

O jogador de 30 anos não conseguiu ganhar um troféu pelo Bayern, já que o Bayer Leverkusen conquistou seu primeiro título da Bundesliga, mas o capitão da Inglaterra ainda registrou notáveis ​​44 gols em 45 jogos em todas as competições, após sua transferência de € 120 milhões (US$ 129,4 milhões) do Tottenham. .

A Inglaterra e a anfitriã Alemanha estão entre os favoritos para vencer a fase final deste Verão e Kane afirmou: “A recepção que tive desde que cheguei ao Bayern tem sido incrível e desde que cheguei ao Bayern [England team] hotel, alguns funcionários vieram dizer olá.

Harry Kane treina na Inglaterra na quinta-feira. Richard Pelham/Getty Images

“Não estou dizendo que eles querem que a Inglaterra vença, mas acho que eles têm uma queda por nós – agora estou aqui – e isso é fantástico.”

Kane também revelou que o companheiro de equipe do Bayern, Thomas Müller, deixou uma mensagem para ele na base inglesa do Weirmarer Land Golf and Spa Resort, em Blankenhain.

A Alemanha usou as instalações para os dois jogos de preparação antes de se mudar para a cidade de Herzogenaurach, no norte da Baviera, para o torneio e Kane disse: “Tommy me deixou um pequeno bilhete, porque eles estiveram aqui há apenas algumas semanas.

“Ele disse que o campo de golfe é ótimo, mas o tempo não está tão bom! Parece fantástico, o hotel é incrível e estar na Alemanha é como se estivesse em casa.”

Kane deve comandar a Inglaterra na partida de estreia do Grupo C contra a Sérvia, em Gelsenkirchen, no domingo.