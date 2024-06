Euro 2024: Kylian Mbappé diz ‘não há vitórias sem riscos’

Kylian Mbappé voltou aos treinos leves na quarta-feira com um curativo cobrindo o nariz quebrado, na primeira aparição pública do astro francês desde a lesão sangrenta que abalou o Campeonato Europeu.

Uma postagem enigmática no Instagram nas redes sociais nas primeiras horas da manhã pode ter fornecido uma visão da mentalidade de Mbappé enquanto o mundo espera para descobrir quanto tempo ele ficará fora de ação.

“Sem riscos não há vitórias”, escreveu o avançado no Instagram, no único comentário até agora de Mbappé ou da direção da seleção francesa, num dia em que o jogador rumo ao Real Madrid foi submetido a mais exames à lesão no nariz sofrida no 1- 0 vitória sobre a Áustria na segunda-feira.

Mbappé saiu para uma sessão de treinos no final da tarde na Home Deluxe Arena em Paderborn cerca de 30 minutos depois que seus companheiros de equipe saíram. Ele foi visto inicialmente correndo sozinho com a bola, com um treinador, e depois conversando com o técnico da França, Didier Deschamps, antes de participar de um treino de arremessos com outros jogadores.

O próximo jogo da França é contra a Holanda, na sexta-feira, e a seleção ainda não confirmou oficialmente se Mbappé está disponível.

Na quarta-feira anterior, o diagnóstico de Mbappé foi bastante encorajador por parte de dois de seus companheiros.

“Um nariz fraturado não é o fim do mundo”, disse o meio-campista Adrien Rabiot na quarta-feira por meio de um tradutor em uma entrevista coletiva na hora do almoço em Paderborn, onde a França realiza seus treinos para a Euro 2024, “e Kylian deve estar conosco em breve. “

William Saliba disse que conversou com Mbappé e relatou que o atacante estava se sentindo “um pouco melhor”.

Mbappé quebrou o nariz ao bater o rosto no ombro do zagueiro austríaco Kevin Danso. Sangue foi visto escorrendo do nariz muito inchado de Mbappé, deixando vermelhas partes de sua camisa branca da França. Ele terá que usar máscara se jogar no torneio, disse sua equipe.

“Eu o vi esta manhã, ele estava um pouco melhor”, disse Saliba por meio de um tradutor. “Acho que ele saiu para fazer mais exames. Não sei de mais nada.

“Mas quando o vi esta manhã, ele estava um pouco melhor.”

Rabiot comparou a lesão à sofrida por seu companheiro de equipe na Juventus, o goleiro Wojciech Szczesny. O internacional polaco partiu o nariz frente ao Torino em Abril, foi operado e regressou à equipa na semana seguinte.

A expectativa generalizada é que Mbappé desempenhe mais um papel na Euro 2024, especialmente porque a vitória da França sobre a Áustria significa que a seleção provavelmente avançará para a fase de mata-mata, que começa em 29 de junho.

A França não disputará a partida das oitavas de final antes de 30 de junho.

Rabiot sublinhou que não sabe quanto tempo Mbappé ficará afastado, mas disse que “jogar sem Kylian pode ser difícil”.

“Ele é um companheiro de equipe muito importante e é nosso capitão, então isso terá um efeito sobre nós, mas também para os adversários – será diferente para eles prepararem o jogo”, disse Rabiot.

“Não vou esconder, definitivamente queremos que ele jogue. [But] olhando quem temos no banco, acho que temos o que é preciso para substituir Kylian. Se ele não estiver lá, será um pouco mais difícil, mas confio em todos os grandes jogadores que temos no time”.

Olivier Giroud e Randal Kolo Muani são as opções para substituir Mbappé, que era nominalmente um centroavante contra a Áustria, mas recebeu licença para vagar pela esquerda ou pela direita. Foi pela ala direita que ele fez o cruzamento para o único gol – uma cabeçada de Maximilian Wober na própria rede.