Euro 2024: Kylian Mbappé estreia pela França contra a Polônia

Kylian Mbappé será titular no jogo da França no Grupo D da Euro 2024 contra a Polônia, na terça-feira.

O técnico da França, Didier Deschamps, disse à equipe em uma reunião na terça-feira, acrescentaram as fontes.

O jogador de 25 anos fracturou o nariz na primeira vitória da França sobre a Áustria, por 1-0, numa colisão e foi substituído no empate sem golos com a Holanda, enquanto continuava a sua recuperação.

O atacante não precisou de cirurgia após o incidente, mas terá que usar máscara enquanto estiver em campo.

Mbappé marcou dois gols em um treino a portas fechadas no sábado.

Kylian Mbappé marcou 47 gols em 80 jogos pela França. Imagens de Clive Mason/Getty

Deschamps disse em entrevista coletiva na segunda-feira que Mbappé estava “ansioso para ir” para o jogo contra a Polônia, mas admitiu que a visão do atacante foi afetada pela proteção facial.

“Não há problemas respiratórios, mas a maneira como ele vê, sim”, disse Deschamps. “Para quem brinca com máscara, não é uma restrição, mas limita a visão. Ele a usa porque precisa proteger o rosto em certos incidentes que podem ocorrer.”

A França já se classificou para as oitavas de final depois de vencer a Áustria e empatar com a Holanda nas partidas até o momento. Para garantir a primeira posição do grupo, eles precisam melhorar o placar da Holanda contra a Áustria.

A Polónia já foi eliminada do Euro 2024 antes do último jogo do grupo, depois de perder as duas primeiras partidas.