Euro 2024: ligação entre Eriksen e Højlund Man United pode ‘beneficiar’ a Dinamarca

A dupla dinamarquesa formada por Christian Eriksen e Rasmus Højlund mostrará os benefícios de jogar juntos pelo Manchester United na Euro 2024, apesar das muitas turbulências no clube da Premier League na temporada passada, de acordo com o técnico assistente Morten Wieghorst.

Wieghorst, ex-meio-campista dinamarquês que agora faz parte da equipe de defesa de Kasper Hjulmand, disse que jogar e treinar juntos daria à dupla uma melhor compreensão quando enfrentarem Eslovênia, Inglaterra e Sérvia no Grupo C, na Alemanha.

“Tentar utilizar os relacionamentos que os jogadores podem ter em suas situações de clube é sempre um benefício, especialmente quando se trata de grandes jogadores como Christian e Rasmus”, disse Wieghorst à Reuters em entrevista recente antes da partida do time para a Alemanha.

Embora o United tenha vencido o Manchester City para vencer a FA Cup, o oitavo lugar foi o pior do clube de Old Trafford na Premier League. No entanto, Wieghorst disse que isso era menos importante do que a quantidade de tempo que a dupla treinou junta.

Christian Eriksen e Rasmus Højlund ajudaram o Manchester United a vencer a FA Cup no mês passado. Eddie Keogh – FA/FA via Getty Images

“Historicamente, isso também tem sido um ponto central para a Dinamarca – na nossa grande seleção dinamarquesa dos anos 80, tínhamos jogadores jogando juntos no Ajax, no Anderlecht, clubes como esse, onde os jogadores jogavam em alto nível.

“Eles estavam jogando juntos e trazendo essas relações de volta para a seleção nacional, o que é ótimo – mesmo na seleção vencedora da Euro de 1992, tínhamos sete ou oito jogadores com relações no Brondby, e isso é algo que pode ser utilizado, ” ele disse.

O técnico de 53 anos disse que o craque Eriksen será fundamental para que os semifinalistas da Euro 2020 cheguem à fase de mata-mata.

“Eriksen ainda é um jogador fantástico e tem experiência – temos que lembrar que ir para a Euro e as finais em geral, ter jogadores que já estiveram lá antes e fizeram isso e tentaram de tudo é muito importante”, disse ele.

A Dinamarca inicia sua campanha na Euro 2024 contra a Eslovênia, em Stuttgart, no domingo.