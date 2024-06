Euro 2024: Manuel Neuer da Alemanha considera empate suíço uma “vitória”

Manuel Neuer disse que o empate 1-1 da Alemanha frente à Suíça foi uma “vitória” e elogiou o impacto das substituições dos anfitriões num jogo que os viu terminar como vencedores do Grupo A.

A Alemanha ficou para trás com um gol de Dan Ndoye no primeiro tempo e ficou frustrada com as chances perdidas até que o substituto Niclas Füllkrug subiu para empatar de cabeça aos 92 minutos, mantendo a invencibilidade de sete jogos desde novembro.

Outro suplente, David Raum, fez o cruzamento para o golo do empate, enquanto Maximilian Beier, de 21 anos, também impressionou no banco, enquanto a Alemanha dominava os últimos 20 minutos.

“Você nunca deve descartar um time, especialmente o nosso, especialmente com as substituições que conseguimos fazer”, disse Neuer aos repórteres após o jogo. “Os jogadores que entraram foram uma lufada de ar fresco e o resultado parece uma vitória.”

A Alemanha teve dificuldade em derrotar a decidida equipa suíça antes do golo de Füllkrug, algo que terá de melhorar na fase a eliminar, onde defrontará o segundo classificado do Grupo C, em Dortmund, no sábado.

Manuel Neuer ficou animado com o empate da Alemanha contra a Suíça, no domingo. Getty

“Os suíços estiveram bem, sempre foram firmes e nos pressionaram”, disse Neuer.

O lateral-direito Joshua Kimmich reconheceu que a Alemanha não conseguiu atingir o nível máximo nos dois primeiros jogos no grupo contra a Escócia (5-1) e a Hungria (2-0) e disse que precisa encontrar esse nível novamente se quiser conquistar o primeiro Euro título desde 1996.

“Não estivemos tão bem nos 90 minutos [as in the first two games] e acho que o empate foi um resultado justo. Podemos ficar satisfeitos com este ponto”, disse Kimmich.

Beier, que estreou na Euro apenas na segunda internacionalização, disse que a mensagem do técnico Julian Nagelsmann no intervalo foi para mover a bola mais rápido.

“Deixar a bola correr mais rápido para aumentar as lacunas, isso funcionou melhor no segundo tempo”, disse ele. “Os suíços são um bom adversário, não facilitaram as coisas para nós.”

A Hungria terminou com três pontos no Grupo A após uma vitória por 1 a 0 sobre a Escócia e precisa esperar para saber se será um dos quatro melhores terceiros colocados que avançam para as oitavas de final. em seus três jogos, foram eliminados.