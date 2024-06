Euro 2024: Nagelsmann elogia a potente mistura de jogadores jovens e veteranos da Alemanha

A Alemanha pode ter o treinador mais jovem do Campeonato Europeu, mas também tem o plantel mais velho.

Muito se falou sobre Julian Nagelsmann inaugurando uma nova geração de talentos emocionantes e nomes como Florian Wirtz (21), Jamal Musiala (21) e Kai Havertz (25) separaram a Escócia na vitória da Alemanha por 5-1 na abertura da Euro 2024.

Mas – com base na idade média das equipas – a Alemanha tem o grupo mais velho no torneio, com 10 dos 26 membros com 30 anos ou mais.

Uma vitória na quarta-feira em Stuttgart pode levar a Alemanha a garantir uma vaga na fase a eliminar e Nagelsmann disse que sua mistura de estrelas veteranas e jovens talentos pode levar o país anfitrião até o fim.

“Temos que encontrar novas soluções porque somos o plantel mais velho, precisamos de ter mais jogadores mais jovens no futuro. Mas para este torneio é a combinação perfeita e podemos ter muito sucesso”, afirmou.

“É sempre bom ter uma boa mistura na sua equipa entre jogadores experientes e jogadores jovens e talentosos”, disse Nagelsmann na véspera do segundo jogo da sua equipa no Euro 2024, contra a Hungria. “Acho importante que os jovens jogadores tenham a mente aberta, ouçam os jogadores mais velhos e experientes, para melhorar.

“Temos alguns jogadores experientes na equipa. Todos passaram por situações diferentes, têm soluções para situações diferentes, especialmente quando se fala de pressão, quando se fala de situações para lidar dentro e fora de campo.”

Aos 38 anos, o guarda-redes alemão Manuel Neuer é dois anos mais velho que o seu treinador. Toni Kroos e Thomas Müller têm ambos 34 anos, sendo o capitão Ílkay Gündogan apenas um ano mais novo.

Kroos anunciou no mês passado que se aposentaria no final da Euro 2024 e parece prestes a abandonar o futebol com desempenhos tão bons quanto em qualquer outra fase de sua brilhante carreira.

O seis vezes vencedor da Liga dos Campeões com o Real Madrid deu mais uma aula magistral de passes contra a Escócia. Ele fez 102 passes – mais do que qualquer outro jogador em campo – e errou apenas um.

“Ele ainda é um dos três melhores jogadores do mundo que consegue encontrar jogadores nas entrelinhas dos adversários, e melhores posições, posições ofensivas para criar chances e acho que ele fará isso amanhã também”, disse Nagelsmann no noticiário de terça-feira. conferência em Estugarda.

“Não é tão fácil se defender dele. Acho que a Hungria terá um plano para se defender dele um pouco mais do que a seleção escocesa. Mas Toni é esperto o suficiente e inteligente o suficiente para encontrar soluções e então ele terá um grande impacto amanhã também.”

A Alemanha não venceu nas últimas três partidas contra a Hungria e foi derrotada no último confronto entre as duas equipes, em setembro de 2022.