Euro 2024: O que toda equipe precisa passar

A fase de grupos do Euro 2024 começa a tomar forma após a primeira rodada de jogos.

Então, quem poderia garantir o seu progresso no segundo conjunto de partidas? E quem tem trabalho a fazer? Percorremos todos os seis grupos e definimos as permutações.

As duas primeiras equipes de cada grupo avançam para as oitavas de final, junto com os quatro melhores segundos colocados. Os cenários do terceiro colocado podem ser encontrados no final do artigo.

Este artigo será atualizado após cada jogo da fase de grupos.

NB: Como houve apenas um empate na fase de grupos, existe um cenário altamente improvável em que cinco grupos possam ter três equipas com seis pontos. Isto significa que, pelo menos no início da segunda jornada, conseguir seis pontos não garante necessariamente a qualificação imediata – embora possa muito bem surgir através dos resultados noutros grupos à medida que a jornada avança. Na verdade, um empate entre a Croácia e a Albânia no primeiro jogo, na quarta-feira, mudaria todas as permutações e garantiria o apuramento de uma equipa com seis pontos.

QUEBRA-EMPATES:

Se as equipes estiverem empatadas em pontos, serão separadas pelos seguintes critérios.

1. Pontos de confronto direto

2. Saldo de gols no confronto direto

3. Gols marcados no confronto direto

Se três equipes estiverem empatadas em pontos, é criada uma miniliga envolvendo apenas os resultados dos jogos entre as equipes em questão.

4. Se após a aplicação dos estágios 1-3 algumas equipes ainda estiverem empatadas, o procedimento será reaplicado apenas a essas equipes. Por exemplo, Inglaterra, Eslovénia e Sérvia estão empatadas em pontos; depois de marcar 1-3, a Inglaterra é a primeira, mas a Eslovénia e a Sérvia não podem ser separadas na mini-liga de três equipas. O confronto direto entre Eslovênia e Sérvia determinaria o segundo lugar.

Se as equipes ainda não puderem ser separadas, será aplicado o seguinte:

5. Saldo de gols do grupo

6. Gols marcados no grupo

7. Disputa de pênaltis, se as duas equipes se enfrentarem na última rodada

8. Se eles não jogarem entre si, pontos disciplinares mais baixos (1 ponto amarelo, 3 pontos vermelho através de dois amarelos, 3 pontos vermelho direto, 4 pontos amarelo seguido de vermelho direto)

9. Classificação geral da Qualificação Europeia, exceto se a Alemanha estiver envolvida. Se a Alemanha estivesse envolvida, então seria um sorteio aleatório.

GRUPO A

grupo A GP C D eu GD PT 1 – Alemanha 1 1 0 0 +4 3 2 – Suíça 1 0 0 0 +2 3 3 – Hungria 1 0 0 1 -2 0 4 – Escócia 1 0 0 1 -4 0 1, 2: Qualifica-se para Ro16; 3: Possível qualificação

Restantes jogos:

19 de junho

Alemanha x Hungria

Escócia x Suíça

23 de junho

Suíça x Alemanha

Escócia x Hungria

Alemanha: Se a Alemanha vencer a Hungria, a qualificação estará garantida se a Suíça evitar a derrota no último jogo.

Suíça: Os suíços têm efectivamente a mesma equação que a Alemanha. Isso significa que se a Alemanha vencer a Hungria, a Suíça seguirá em frente com uma vitória.

Hungria: Não conseguirá terminar entre os dois primeiros se perder para a Alemanha e depois a Suíça vencer/empatar contra a Escócia. Permaneceria na busca pela melhor posição de terceiro lugar.

Escócia: Não pode ocupar uma vaga automática se a Alemanha vencer/empatar contra a Hungria e a Escócia e depois perder para a Suíça. Mas haveria um confronto no último dia com a Hungria pelo terceiro lugar.

A Alemanha ultrapassou a Escócia no jogo de abertura da fase de grupos. Getty

GRUPO B

Grupo B GP C D eu GD PT 1 – Espanha 1 1 0 0 +3 3 2 – Itália 1 1 0 0 +1 3 3 – Albânia 1 0 0 1 -1 0 4 – Croácia 1 0 0 1 -3 0 1, 2: Qualifica-se para Ro16; 3: Possível qualificação

Restantes jogos:

19 de junho

Croácia x Albânia

20 de junho

Espanha x Itália

24 de junho

Albânia x Espanha

Croácia x Itália

Espanha: Se a Croácia vencer/empatar no primeiro jogo da segunda jornada frente à Albânia, a Espanha qualificar-se-á com uma vitória sobre a Itália.

Itália: Se a Albânia vencer/empatar na quarta-feira, a Itália apura-se com uma vitória sobre a Espanha.

Albânia: Não pode terminar entre os dois primeiros se perder para a Croácia e a Espanha vencer/empate.

Croácia: Não conseguirá terminar entre os dois primeiros se for derrotado pela Albânia e pela Itália vencer/empate.

A Espanha poderá garantir o seu lugar na segunda jornada. James Gill-Danehouse/Getty Images

GRUPO C

Grupo C GP C D eu GD PT 1 – Inglaterra 1 1 0 0 +1 3 2 – Dinamarca 1 0 1 0 0 1 3 – Eslovênia 1 0 1 0 0 1 4 – Sérvia 1 0 0 1 -1 0 1, 2: Qualifica-se para Ro16; 3: Possível qualificação

Restantes jogos:

20 de junho

Eslovênia x Sérvia

Dinamarca x Inglaterra

25 de junho

Inglaterra x Eslovênia

Dinamarca x Sérvia

Inglaterra: Qualificar-se-á com uma vitória sobre a Dinamarca, que será a vencedora do grupo se a Sérvia vencer/empatar no jogo anterior.

Dinamarca: Não pode qualificar-se ou ficar fora dos dois primeiros classificados na segunda jornada.

Eslovênia: Tal como acontece com a Dinamarca, nada pode ser decidido no jogo contra a Sérvia.

Sérvia: Não conseguirá terminar entre os dois primeiros se perder para a Eslovénia e será completamente eliminado se a Dinamarca vencer a Inglaterra.

A Inglaterra pode vencer o grupo com um jogo de antecedência. Imagens de Matt McNulty/Getty

GRUPO D

Grupo D GP C D eu GD PT 1 – Holanda 1 1 0 0 +1 3 2 – França 1 1 0 0 +1 3 3 – Polônia 1 0 0 1 -1 0 4 – Áustria 1 0 0 1 -1 0 1, 2: Qualifica-se para Ro16; 3: Possível qualificação

Restantes jogos:

21 de junho

Polônia x Áustria

Holanda x França

25 de junho

França x Polônia

Holanda x Áustria

Holanda: Se a Polônia vencer/empatar na partida anterior, na sexta-feira, a Holanda se classificará com uma vitória sobre a França.

França: Se a Áustria vencer/empatar no primeiro jogo, a França apura-se com uma vitória sobre a Espanha.

Polônia: Não pode terminar entre os dois primeiros se perder para Áustria e França e depois vencer/empatar.

Áustria: Não conseguirá terminar entre os dois primeiros se for derrotado pela vitória/empate da Polónia e da Holanda.

A França poderá garantir uma passagem segura se vencer a Holanda. Getty

GRUPO E

Grupo E GP C D eu GD PT 1 – Romênia 1 1 0 0 +3 3 2 – Eslováquia 1 1 0 0 +1 3 3 – Bélgica 1 0 0 1 -1 0 4 – Ucrânia 1 0 0 1 -3 0 1, 2: Qualifica-se para Ro16; 3: Possível qualificação

Restantes jogos:

21 de junho

Eslováquia x Ucrânia

22 de junho

Bélgica x Romênia

26 de junho

Ucrânia x Bélgica

Eslováquia x Romênia

Roménia: Se a Eslováquia vencer a Ucrânia, a Roménia poderá selar a qualificação com uma vitória sobre a Bélgica.

Eslováquia: Se conseguirem uma vitória sobre a Ucrânia, o seu lugar nos oitavos-de-final estará garantido se a Roménia vencer a Bélgica.

Bélgica: Não conseguiremos terminar entre os dois primeiros se a Eslováquia vencer/empatar contra a Ucrânia e depois a Bélgica perder para a Roménia. Permaneceria na busca para passar em terceiro.

Ucrânia: Não pode ocupar uma vaga automática se perder para a Eslováquia e a Romênia e depois vencer/empatar contra a Bélgica. Mas haveria um confronto final com a Bélgica pelo terceiro lugar.

A Roménia poderá ser uma das primeiras equipas a apurar-se se conseguir vencer a Bélgica. Alex Caparros – UEFA/UEFA via Getty Images

GRUPO F

Grupo F GP C D eu GD PT 1 – Turquia 1 1 0 0 +2 3 2 – Portugal 1 1 0 0 +1 3 3 – República Tcheca 1 0 0 1 -1 0 4 – Geórgia 1 0 0 1 -2 0 1, 2: Qualifica-se para Ro16; 3: Possível qualificação

Restantes jogos:

22 de junho

Geórgia x Tcheca

Turquia x Portugal

26 de junho

República Tcheca x Turquia

Geórgia x Portugal

Peru: Se a Geórgia vencer/empatar no primeiro jogo, a Turquia apura-se com uma vitória sobre Portugal.

Portugal: Se a Chéquia vencer/empatar contra a Geórgia, Portugal qualificar-se-á com uma vitória sobre a Turquia.

República Tcheca: Não conseguirá terminar entre os dois primeiros se for derrotado pela vitória/empate da Geórgia e da Turquia.

Geórgia: Não pode terminar entre os dois primeiros se perder para a República Checa e Portugal vencer/empate.

Portugal pode seguir em frente no Grupo F na segunda jornada (Foto de Richard Sellers/Sportsphoto/Allstar via Getty Images)

RANKING DOS MELHORES TERCEIROS COLOCADOS

Classificação dos 3º colocados GP C GF GA GD PT 1 – Eslovênia 1 0 1 1 0 1 2 – Albânia 1 0 1 2 -1 0 3 – República Tcheca 1 0 1 2 -1 0 4 – Polônia 1 0 0 1 -1 0 5 – Bélgica 1 0 0 1 -1 0 6 – Hungria 1 0 1 3 -2 0 1, 2, 3, 4: Qualifica-se para Ro16

Os quatro melhores segundos colocados passarão às oitavas de final.

Este formato já existe há duas edições anteriores, e em ambas as vezes quatro pontos garantiram o progresso. Na Euro 2020, a Ucrânia conseguiu três pontos. No Euro 2016, tanto a Irlanda do Norte como o eventual vencedor Portugal conseguiram três pontos.

Ainda é muito cedo para determinar quantos pontos serão necessários.

A classificação do terceiro lugar é determinada primeiro por:

1. Pontos

2. Saldo de gols

3. Gols marcados

4. Vitórias

5. Menores pontos disciplinares

6. Classificação geral da Qualificação Europeia, exceto se a Alemanha estiver envolvida. Se a Alemanha estiver envolvida, sorteio aleatório.

Embora este seja o atual top seis, a classificação pode mudar muito rapidamente se outra equipe saltar para o terceiro lugar em um grupo ou cair para ele.