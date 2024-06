Euro 2024: O regresso de Kylian Mbappé à França permanece incerto

O atacante francês Kylian Mbappé continua se recuperando do nariz quebrado, embora ainda não tenha certeza se jogará na terça-feira, no último jogo de sua equipe na fase de grupos da Euro 2024, disse o técnico Didier Deschamps no domingo.

Fontes disseram à ESPN que Mbappé está ansioso para jogar e lutando por uma vaga no time titular da França para a partida.

Deschamps manteve as cartas fechadas no programa de televisão francês Telefoot, recusando-se a dizer se Mbappé jogaria contra a Polônia em Dortmund, mas oferecendo notícias tranquilizadoras aos torcedores sobre a recuperação de seu capitão, que fraturou o nariz na segunda-feira passada na estreia contra a Áustria. .

“Você verá [whether he plays or not] mas tudo está indo na direção certa, ele está se recuperando da pancada, os hematomas estão diminuindo a cada dia, e ele vai se acostumar com a máscara. Ele está bem”, disse Deschamps.

Kylian Mbappé fraturou o nariz durante o jogo de abertura da França na Euro 2024 contra a Áustria. Foto de Jens Schlueter – UEFA/UEFA via Getty Images)

A equipe médica da França está feliz com a consolidação do osso do nariz e, caso Mbappé compareça à entrevista coletiva da França com Deschamps, em Dortmund, na segunda-feira, ele iniciará a partida. Se não o fizer, como contra os holandeses, é um sinal de que poderá não jogar, disseram fontes à ESPN.

Após o empate em 0 a 0 contra a Holanda, em Leipzig, na sexta-feira, quando Mbappé permaneceu no banco, houve muitas análises na mídia francesa sobre as proezas ofensivas da equipe, ou a repentina falta delas.

O único golo da França nos últimos três jogos foi um autogolo do austríaco Maximilan Wober no primeiro encontro do Grupo D, em Dusseldorf.

Mas Deschamps não revelou nada quando questionado se poderia renovar o ataque, especialmente porque a França, com quatro pontos, parece certa de uma vaga nas oitavas de final.

“Planejei uma equipe que garanta a classificação e a melhor finalização possível no grupo. Esperamos sempre conseguir um pouco mais de recuperação [for some players]. Você deduz disso o que você quer”, disse ele.

Os companheiros de equipe de Mbappé sugeriram que o atacante de 25 anos estava ansioso para jogar, em entrevista coletiva no domingo. Principalmente depois de jogar uma hora em campo no sábado, em um treino amistoso contra um time da academia local.

“Quando ele estava em campo, estava 100% no jogo, está se acostumando com a máscara e marcou”, disse o zagueiro Jonathan Clauss.

“Acho que ele quer jogar a próxima partida. Ele pode gostar de jogar sem máscara, mas o médico não vai lhe dar escolha”, acrescentou o meio-campista Aurélien Tchouaméni.

