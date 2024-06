Euro 2024: Oportunidades perdidas fazem a Bélgica ‘sofrer’ até ao fim

COLÔNIA, Alemanha – Domenico Tedesco quer que sua seleção belga seja muito mais clínica na frente do gol depois de garantir uma vitória importante por 2 a 0 sobre a Romênia, em Colônia, no sábado.

Depois de perder o primeiro jogo por 1 a 0 para a Eslováquia, a Bélgica garantiu a vitória importante graças a um gol aos 76 segundos de Youri Tielemans e outro aos 80 minutos do Jogador do Jogo Kevin De Bruyne.

Mas ambos os golos encerraram vários períodos de domínio belga, onde tiveram uma série de oportunidades, mas não conseguiram convertê-las. No total, a Bélgica fez 20 remates à baliza, sendo nove à baliza, mas foi obrigada a trabalhar para a vitória.

Também tiveram outro gol anulado, sendo Romelu Lukaku o azarado. Foi o seu terceiro golo anulado neste Euro, depois de dois contra a Eslováquia. Desta vez, ele estava marginalmente impedido em um gol no segundo tempo.

O resultado deixa o Grupo E equilibrado, com as quatro equipes rumo à última rodada com três pontos cada. Mas embora Tedesco tenha ficado satisfeito com a vitória, ele quer que a sua equipa seja muito mais clínica na frente da baliza.

“Estamos aliviados por termos vencido o jogo e perdemos uma ou duas chances e não estou feliz com isso”, disse Tedesco em entrevista coletiva. “Seria ótimo se pudéssemos decidir o jogo mais cedo.”

Ele acrescentou: “É uma pena – se você observar a quantidade e a qualidade das chances em ambos os jogos – agora que marcou dois gols nesses dois jogos, é menos [than they should have]. É importante somar os três pontos, mas marcar quatro ou cinco golos esta noite foi possível.

“Já é fantástico termos criado estas oportunidades, mas temos de matar o jogo mais cedo, com certeza. Se não marcamos os golos, temos de sofrer até ao fim.”

Domenico Tedesco conversa com os seus jogadores belgas após a vitória sobre a Roménia. Ryan Pierse – UEFA/UEFA via Getty Images

Tedesco não viu nenhum tema comum no desperdício na frente do gol em ambas as partidas, incluindo os três remates anulados.

“Tenho que ver as situações novamente – você pode ver que é azar – milímetros de impedimento, handebol [against Slovakia]. Romelu marcou três gols, mas três gols foram anulados e isso também é um pouco de tempo, então é claro que também é sorte e azar.

“Às vezes, o guarda-redes esteve excelente esta noite em algumas circunstâncias, ou o defesa defendeu o golo no último desarme, por isso é tudo.”

Para De Bruyne, ele não tem nenhuma preocupação com o recorde de Lukaku na Euro 2024.

“Ele marcou três vezes. Romelu teve um ótimo desempenho hoje, foi muito generoso e deu a bola para Youri para a assistência”, disse De Bruyne. “Para mim ele marcou os três gols, sejam eles permitidos ou não.

“Ele está aqui, está marcando. Quando se fala em dois centímetros de impedimento, não há frustração, ele fez um grande torneio até agora.”

De Bruyne teve uma atuação brilhante como capitão da Bélgica e falou sobre seu papel de liderança na equipe. Ele disse no pós-jogo que um dia encerrará sua carreira internacional e deixará isso para a próxima geração, mas ainda não decidiu se esta será sua última campanha.

“Eu não pensei sobre isso”, disse ele. “Jogo no time há 10 anos e tenho conhecimento para compartilhar com eles, mas não pensei se isso é o fim do caminho para mim. mas não gosto de pensar em quando vou me aposentar ou no meu futuro.”

Enquanto a Bélgica volta as atenções para o último jogo da fase de grupos contra a Ucrânia, na quarta-feira, Tedesco terá Dodi Lukebakio indisponível devido a suspensão, mas espera ter Thomas Meunier disponível, já que ele se juntará à equipe dentro de alguns dias, após se recuperar de uma lesão muscular.

Arthur Theate pediu para ser substituído na vitória sobre a Romênia com uma pancada, mas deve estar apto. Eles também aguardam os resultados dos exames de Axel Witsel, que esteve ausente da equipe para o jogo de sábado, mas estão otimistas de que ele não sofreu um revés grave.