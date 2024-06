Euro 2024: Polônia ‘momento perdido’ com retorno de Lewandowski

O técnico da Polônia, Michal Probierz, disse que o time perdeu seu momento quando o artilheiro de todos os tempos, Robert Lewandowski, entrou na partida contra a Áustria depois de dois terços do fim.

Uma derrota por 3 a 1 para a Áustria na sexta-feira acabou eliminando a Polônia da Euro 2024, após o empate da França com a Holanda no final do dia, no mesmo grupo.

“Sabíamos que este seria um jogo muito intenso e decidimos com a equipa médica e com o próprio Lewandowski que ele não seria titular desde os primeiros minutos”, disse ele após o jogo de sexta-feira em Berlim.

“Esperávamos poder romper a defesa austríaca na segunda parte, é uma pena não termos marcado”, acrescentou.

“Perdemos aquele momento.”

O regresso de Robert Lewandowski não conseguiu evitar que a Polónia perdesse para a Áustria. Aliança Andreas Gora/imagem via Getty Images

Lewandowski, que perdeu a derrota por 2 a 1 para a Holanda no primeiro jogo da fase de grupos devido a uma lesão, iluminou a torcida ao entrar aos 15 minutos, para alívio dos torcedores que se perguntavam se ele passaria os 90 minutos completos. à margem.

No entanto, a sua presença em campo não se traduziu numa vantagem vitoriosa para a equipa. A Polónia chegou ao intervalo empatada com a Áustria, que assumiu a liderança com um golo aos nove minutos, antes de o avançado Krzysztof Piatek empatar à meia hora.

Demorou menos de sete minutos para Lewandowski, que ostenta notáveis ​​82 gols em mais de 150 partidas internacionais, entrar em campo para que o austríaco Christoph Baumgartner marcasse o segundo gol, seguido por um pênalti de Marko Arnautovic 12 minutos depois.

A Polónia precisava de uma derrota da França frente à Holanda para ter hipóteses de passar aos oitavos-de-final, mas um empate significa que se tornará na primeira equipa a ser eliminada da competição.

No entanto, falando antes de o destino da Polónia ser confirmado, Probierz prometeu que a equipa pode jogar de forma mais agressiva quando defrontar a França no último jogo da fase de grupos, na terça-feira, em Dortmund.

“Para nós ainda é uma jornada e, para nós, jogamos um futebol muito bom”, disse ele.

O homólogo austríaco de Probierz, Ralf Rangnick, por sua vez, ficou entusiasmado com o desempenho da sua equipa, que os manteve firmes na corrida por um lugar na fase a eliminar.

“Os primeiros 20 minutos foram talvez perfeitos para a nossa equipa”, disse o técnico de 65 anos, acrescentando: “Na segunda parte controlámos totalmente o jogo”.

Rangnick, em particular, elogiou Baumgartner, que correu até ao seu treinador para o abraçar depois de marcar o segundo golo da Áustria.

“Eu disse a ele no intervalo que ele é um jogador muito importante e que pode fazer a diferença”, disse Rangnick.

Informações da Reuters contribuíram para este relatório.