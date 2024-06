Euro 2024: Por que a Inglaterra enfrenta a Eslováquia e não a Holanda no RO16

A Inglaterra está classificada para a fase a eliminar do Euro 2024, mas como vencedora do Grupo C, não conhecia o seu adversário nos oitavos-de-final até ao final do Grupo F, na quarta-feira.

As melhores equipes dos Grupos B, C, E e F enfrentarão uma das quatro equipes que se classificaram como melhores terceiros colocados.

A UEFA criou uma grelha antes do início do torneio que definia para onde iria cada terceiro classificado, dependendo dos quatro grupos que forneceriam as eliminatórias.

Grupo E GP C D eu GD PT 1 – Romênia (Q) 3 1 1 1 +1 4 2 – Bélgica (Q) 3 1 1 1 +1 4 3 – Eslováquia (Q) 3 1 1 1 0 4 4 – Ucrânia (E) 3 1 1 1 -2 4 1, 2: Qualifica-se para Ro16; 3: Qualificação possível

Não importava se um país era o melhor terceiro colocado ou o quarto melhor – a alocação é puramente baseada na grade.

Indo para o último dia de jogos do grupo, a Inglaterra poderia ter enfrentado qualquer time do Grupo E ou da Holanda. E acabaram com a Eslováquia, terceira colocada do Grupo E.

No início do grupo final, a Hungria, do Grupo A, mantinha o último lugar para uma equipa em terceiro. A grelha significava que a Inglaterra iria, portanto, enfrentar os holandeses – então a Geórgia, classificada em 74º lugar no Ranking Mundial da FIFA e pela primeira vez num grande torneio, chocou o tão sonhado Portugal ao ultrapassar a Hungria e passar em terceiro.

O Grupo C (Eslovênia), Grupo D (Holanda) e Grupo E (Eslováquia) e Grupo F (Geórgia) forneceram equipes, enquanto o Grupo A (Hungria) e o Grupo B (Croácia) viram seus terceiros colocados eliminados. Isso nos deixou com o CDEF – referente às cartas dos grupos que fornecem as eliminatórias.

Conforme estabelecido na grade, o CDEF nos deu os seguintes empates para os terceiros colocados:

CDEF

Inglaterra x Eslováquia

Espanha x Geórgia

Portugal x Eslovênia

Romênia x Holanda

Se a Geórgia não tivesse vencido Portugal, a atribuição do grupo teria sido ACDE.

ACDE

Inglaterra x Holanda

Espanha x Eslováquia

Portugal x Hungria

Romênia x Eslovênia

