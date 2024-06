Euro 2024: Príncipe William dá um discurso estimulante à seleção inglesa

O príncipe William deu um discurso animador à seleção inglesa imediatamente após o empate de 1 a 1 com a Dinamarca, na quinta-feira, em Frankfurt.

O Príncipe de Gales, que também é presidente da Federação de Futebol, visitou o balneário após o apito final e disse aos jogadores que “não é o fim do mundo”, depois de a equipa ter sido vaiada por adeptos ingleses descontentes no Deutsche Bank. Parque.

Harry Kane marcou o primeiro gol aos 18 minutos, mas pelo segundo jogo consecutivo, a Inglaterra caiu fundo e lutou para manter a posse de bola, quando Morten Hjulmand empatou aos 34 minutos e a Dinamarca terminou a partida muito mais forte.

O príncipe William é o presidente da associação de futebol e participou do segundo jogo da Inglaterra na fase de grupos da Euro 2024 contra a Dinamarca. Foto de Paul Cooper – WPA Pool/Getty Images

O meio-campista Adam Wharton disse: “Ele estava apenas tentando manter todos nós positivos. Ele estava dizendo que não é o fim do mundo.

“Estávamos pensando ‘ainda estamos na liderança do grupo, não perdemos, empatamos, só temos que refletir sobre o jogo, ver como podemos melhorar e olhar para o próximo jogo. ‘ Isso é tudo que você pode fazer em torneios de futebol.”

Segue-se a visita do Príncipe William ao St George’s Park, pouco antes da partida da seleção para a Alemanha, onde ele presenteou a equipe com camisas e passou um breve período com o técnico Gareth Southgate.

Embora a Inglaterra tenha sido criticada por duas exibições desanimadoras – com o ex-capitão da Inglaterra Gary Lineker descrevendo seu desempenho contra a Dinamarca como “s—“. Eles continuam na liderança do Grupo C e podem garantir o primeiro lugar com uma vitória sobre a Eslovênia, em Colônia, na terça-feira.