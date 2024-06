Euro 2024: Repórter Kosovar barrado por gesto aos torcedores da Sérvia

A UEFA cancelou as credenciais mediáticas do jornalista Kosovar Arlind Sadiku no Euro 2024, após reclamações sobre um gesto nacionalista que ele fez aos adeptos da Sérvia durante o jogo contra a Inglaterra, no domingo, em Gelsenkirchen.

O porta-voz da Federação de Futebol da Sérvia (FFS), Milan Vukovic, pediu a remoção de Sadiku, dizendo que ele provocou os torcedores sérvios quando se virou para eles durante uma transmissão ao vivo e fez uma águia de duas cabeças com as mãos.

O gesto imita a águia na bandeira nacional da Albânia, o que pode inflamar as tensões entre os nacionalistas sérvios e os albaneses étnicos, que constituem a grande maioria da população do Kosovo.

Após a guerra do Kosovo no final da década de 1990, o Kosovo declarou independência da Sérvia em 2008. Mas a Sérvia não o reconhece como um Estado independente.

“A UEFA pode confirmar que um jornalista teve a sua acreditação cancelada devido a má conduta no jogo do UEFA EURO 2024 entre a Sérvia e a Inglaterra, a 16 de Junho de 2024”, afirmou a UEFA num comunicado.

Sadiku disse à Reuters que seu credenciamento foi retirado quando ele compareceu à coletiva de imprensa da Albânia na terça-feira.

Ele reconheceu que o gesto não era profissional para um jornalista, mas argumentou que não é “ofensivo para ninguém”.

“As pessoas não sabem como eu estava me sentindo naquele momento porque tenho um trauma da guerra”, disse ele à Reuters, acrescentando que recebeu ameaças de morte nas redes sociais.

A Uefa também multou as federações de futebol da Albânia e da Sérvia em 10 mil euros (10,7 mil dólares) cada, na quarta-feira, por torcedores exibirem faixas com mapas nacionalistas em jogos do Campeonato Europeu.

Cada federação foi encarregada de “transmitir mensagens provocativas impróprias para um evento desportivo” porque são responsáveis ​​pela conduta dos seus adeptos nos estádios.

A bandeira dos torcedores da Sérvia incluía o território independente de Kosovo e o slogan “Não à rendição” na derrota para a Inglaterra. Um caso foi processado pela FIFA na Copa do Mundo de 2022, quando jogadores foram fotografados com uma faixa semelhante em seus vestiários antes de um jogo contra o Brasil.

Os adeptos da Albânia exibiram uma faixa com um mapa do seu país estendendo as suas fronteiras até ao território dos países vizinhos. Isso foi mostrado durante a derrota por 2 a 1 contra a Itália, no sábado, em Dortmund.

A UEFA também abriu uma investigação separada sobre alegada discriminação por parte dos adeptos sérvios. A federação de futebol do Kosovo apresentou uma queixa formal à UEFA.

Informações da Reuters e da Associated Press contribuíram para este relatório.