Euro 2024: Robert Lewandowski da Polônia fora da estreia

O atacante polonês Robert Lewandowski vai perder a estreia do país na Euro 2024, contra a Holanda, no domingo, depois de sofrer uma lesão no último amistoso de seu país contra a Turquia, na segunda-feira.

O médico da seleção polonesa, Jacek Jaroszewski, disse que está fazendo tudo o que pode para garantir que o atacante do Barcelona esteja apto para enfrentar a Áustria na segunda partida do Grupo D, no dia 21 de junho.

Lewandowski, de 35 anos, sofreu uma pancada na primeira parte da vitória por 2-1 sobre a Turquia, no seu 150º jogo pela Polónia.

Ele passou por exames na base de treinamento da equipe na terça-feira. Eles revelaram um problema na coxa que o impedirá de jogar na estreia de domingo contra a Holanda, em Hamburgo, na Alemanha.

No entanto, o técnico Michał Probierz manterá Lewandowski na equipe na esperança de que ele possa participar do torneio.

Depois da Holanda, a Polônia enfrentará a Áustria em Berlim e fechará o Grupo D contra a França, vice-campeã da Copa do Mundo, em Dortmund, no dia 25 de junho.

“Robert Lewandowski sofreu uma ruptura no músculo bíceps femoral, o que o impedirá de participar da primeira partida do torneio. Estamos fazendo tudo para que Robert possa jogar a segunda partida, contra a Áustria”, disse o médico da seleção polonesa, Jacek Jaroszewski, em um comunicado. declaração.

A perda de Lewandowski, que marcou 82 golos pelo seu país, é um grande revés para a Polónia.

Apesar de o Barça ter terminado a temporada sem troféu, ele ainda marcou 26 gols em 49 partidas, elevando seu total pela equipe da LaLiga para 59 em 95 jogos desde que foi contratado pelo Bayern de Munique em 2022.

Ele marcou o gol inaugural contra a Turquia para o atacante do Charlotte FC, Karol Świderski, que foi um dos outros dois jogadores que se lesionaram no amistoso.

Paweł Dawidowicz também sofreu uma pancada, mas o médico da equipa, Jaroszewski, disse que tanto Dawidowicz como Świderski deverão poder regressar aos treinos completos dentro de alguns dias.