Euro 2024: Romênia critica alegação ‘vergonhosa’ de manipulação de empate

As sugestões de que Romênia e Eslováquia manipulariam o sorteio que garantiu que ambas avançassem para as oitavas de final da Euro 2024 eram vergonhosas, disse o técnico da Romênia, Edward Iordanescu, na quarta-feira, depois que o jogo terminou em 1 a 1.

As complexidades do Grupo E, em que todas as quatro equipas somavam três pontos após dois jogos, significavam que um ponto para cada uma seria suficiente, independentemente do que acontecesse no outro jogo entre Bélgica e Ucrânia.

A Eslováquia liderou com um cabeceamento de Ondrej Duda, mas a Roménia empatou graças a uma grande penalidade de Razvan Marin, após uma falta sobre Ianis Hagi, e ambas as equipas tiveram mais oportunidades num jogo disputado parcialmente sob uma forte tempestade.

A Romênia terminou na liderança com quatro pontos, à frente da Bélgica, que empatou em 0 a 0 com a Ucrânia — cortesia de ter marcado mais gols no grupo — enquanto a Eslováquia avançou como uma das melhores terceiras colocadas.

Foi a primeira vez em 24 anos que a Romênia chegou às oitavas de final do Campeonato Europeu, revivendo memórias de seus grandes times do passado.

Iordanescu falou do seu orgulho pela nova geração, dizendo que esta tinha restaurado o espírito da Roménia, mas estava claramente agitado por alguém pensar que a sua equipa iria jogar pelo empate.

O seleccionador da Roménia, Edward Iordanescu, ficou furioso com as sugestões de que a sua equipa tinha conseguido um empate com a Eslováquia. Harriet Lander – UEFA/UEFA via Getty Images

“Acredito que ficou claro que ambas as equipes deram tudo durante 80 minutos”, disse Iordanescu aos repórteres. “Todos deram o seu melhor. Falar antes de um jogo e jogar lama às equipas e aos jogadores e ao nosso trabalho e à nossa dignidade é vergonhoso.

“Eles deveriam ter esperado e visto e então nos julgado, então isso foi vergonhoso, não foi legal. Eles jogaram esse lixo para nós, mas não apenas para nós, mas para o time, para nossos fãs e para todos.

“Mostrámos que temos carácter. A Roménia luta sempre com carácter e se perdêssemos e voltássemos para casa, teríamos ido para casa, mas com a nossa dignidade intacta”.

Iordanescu não apontou o dedo para ninguém em particular, mas o ex-jogador romeno Danut Lupu agitou a discussão ao dizer em uma entrevista ao AS.Ro que um empate havia sido combinado e que não havia sentido em arriscar uma derrota.

As estatísticas não sugeriram dois lados que não buscassem a vitória, com a Eslováquia tendo 13 tentativas de gol contra nove da Romênia, nove delas no alvo. Iordanescu disse que somente nos últimos 10 minutos seu time jogou para garantir o empate.

A Roménia impressionou no torneio, tal como os seus adeptos apaixonados que celebraram intensamente na quarta-feira.

“Quase todo o estádio estava amarelo. Eles estavam tão perto. Eles nos seguiam na estação de trem, no hotel, quando saíamos em viagens, treinando, quando voltávamos para o hotel”, disse Iordanescu.

“Isso é absolutamente incrível. E eu realmente espero que isso continue.”