Euro 2024: Seleção da Geórgia recebe promessa de US$ 10 milhões do ex-primeiro-ministro

Os jogadores da Geórgia estão na fila para um pagamento inesperado na Euro 2024, depois que um ex-primeiro-ministro bilionário prometeu pagar mais de US$ 10 milhões após a vitória surpresa sobre Portugal.

A equipe georgiana pode dobrar seu prêmio com outra vitória sobre a Espanha no domingo, nas oitavas de final.

Bidzina Ivanishvili, que fundou o partido governista Sonho Georgiano e agora é sua presidente honorária, inicialmente ofereceu o pagamento de 30 milhões de lari georgianos (US$ 10,7 milhões) antes do torneio, com a condição de que a Geórgia chegasse à fase eliminatória.

Eles fizeram isso depois que gols de Khvicha Kvaratskhelia e Georges Mikautadze deram à Geórgia uma vitória de 2 a 0 sobre uma equipe portuguesa liderada por Cristiano Ronaldo na quarta-feira, uma das maiores surpresas em qualquer Campeonato Europeu.

Jogadores da Geórgia comemoram a vitória surpreendente sobre Portugal. (Foto de OZAN KOSE/AFP via Getty Images)

Ivanishvili confirmou o bônus em um comunicado divulgado pela Imedi TV na quinta-feira e disse que uma quantia igualmente grande seria paga à equipe se a Geórgia vencesse a Espanha.

O comunicado dizia que Ivanishvili “parabeniza o time de futebol da Geórgia por sua maior vitória”.

A Geórgia está em um grande torneio internacional de futebol pela primeira vez e não era amplamente esperada que avançasse além da fase de grupos na Alemanha.

Ivanishvili, 68, é um grande fã de futebol e tem assistido a alguns jogos do time na Alemanha. Ivanishvili, que é estimado em US$ 4,9 bilhões em 2023 pela Forbes, também tem passaportes francês e russo. Um de seus filhos, Bera, é um rapper famoso na Geórgia.

Informações de Julien Laurens contribuíram para esta reportagem.