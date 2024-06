Euro 2024: Spalletti da Itália pede desculpas após discurso bizarro

O técnico da Itália, Luciano Spalletti, que pode perder a calma quando a adrenalina está alta, pediu desculpas a um jornalista após um discurso retórico em entrevista coletiva pós-jogo.

Mesmo com seu histórico, poucos esperavam uma reação como a testemunhada após o Azzurra Empate em 1 a 1 – graças ao empate aos 98 minutos de Mattia Zaccagni – com a Croácia na segunda-feira.

Quando questionado na entrevista coletiva se estava “com medo” depois que a Itália perdeu por um gol, ele disse: “Se eu estivesse com medo, não estaria treinando, compraria um ingresso e sentaria com vocês na arquibancada. posso pagar e, mesmo que não pudesse, tenho amigos suficientes que podem me ajudar.”

Mas o que pareceu realmente exagerado foi a sua resposta quando questionado se ele e os jogadores tinham feito um “pacto” sobre como abordar o jogo contra a Croácia.

“Pacto? Quem te disse isso? Quem te disse que eu falo com meus jogadores sobre essas coisas? Quem vaza coisas assim de dentro… o pacto está contra nós”, disse ele. “Eu sei o que está acontecendo aqui.”

Virando-se para o jornalista que fez a pergunta, ele acrescentou: “Quantos anos você tem? 51? Bem, se você se masturbar todos os dias por mais 14 anos, talvez você saiba tanto quanto eu.”

Spalletti ligou para o repórter algumas horas depois, às 2h, para pedir desculpas por seu comportamento.