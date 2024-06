Euro 2024: Spalletti elogia resposta da Itália após susto inicial

DORTMUND, Alemanha – O técnico da Itália, Luciano Spalletti, disse que seu time “desligou” devido ao gol madrugador recorde da Albânia, mas elogiou a forma como seu time se recuperou para obter uma vitória por 2 a 1 na estreia da Euro 2024, em Dortmund, no sábado.

A Itália entrou na partida como atual campeã, e Spalletti diz que sua equipe deve ser muito mais clínica na frente do gol se quiser repetir o feito, mas também disse que sua equipe está construindo sua defesa na Euro jogando “bom futebol”. No final, os gols de Alessandro Bastoni e Nicolò Barella foram suficientes para dar à Itália os três pontos após um susto inicial.

A Albânia, apoiada por pelo menos dois terços do apoio dentro do estádio, fez história no Euro quando Nedim Bajrami marcou o gol mais rápido da história do torneio, aos 23 segundos. O golo surgiu na sequência de um erro italiano: Federico Dimarco cobrou um lançamento lateral no lado esquerdo, mas a Itália demorou a reagir, Bajrami aproveitou e rematou para longe de Gianluigi Donnarumma.

“Essas coisas podem acontecer porque desligamos”, disse Spalletti em entrevista coletiva após o jogo. “Mas precisamos valorizar o desejo de tentar jogar futebol mesmo quando as coisas ficam difíceis.

“Simplesmente precisávamos manter as coisas bonitas e arrumadas lá, pois estávamos encurralados.”

Federico Chiesa disse que a atmosfera intimidadora não influenciou o início lento da Itália.

“Do meu ponto de vista em campo, havia menos italianos e muitos albaneses, mas isso é maravilhoso”, disse Chiesa. “É bom jogar ‘fora de casa’. Isso não influenciou em sofrermos o gol inaugural, que veio de uma cobrança lateral, mas mostramos que queríamos manter a bola em vez de lançá-la por muito tempo.”

Spalletti ficou encantado com a forma como a sua equipa respondeu e como a equipa se reuniu em torno de Dimarco. A partir daí, a Itália foi dominante. Spalletti disse acreditar que “o placar não reflete a diferença entre as duas equipes”, mas também alertou sua equipe depois que Rey Manaj, da Albânia, esteve perto de marcar o empate tardio.

“Temos que melhorar – pensamos que éramos melhores do que éramos em certas situações”, disse Spalletti. “Precisamos ser mais mesquinhos – somos organizados e organizados na construção das coisas – mas precisamos prejudicar o adversário. Achávamos que éramos brilhantes em manter a posse de bola, mas isso é algo que precisamos fazer melhor.”

O homólogo albanês de Spalletti, Sylvinho, hesitou em criticar os seus jogadores por não manterem a vantagem inicial frente aos campeões de 2021.

“Sim, poderíamos ter gerenciado melhor, com certeza”, disse ele. “Mas não podemos esquecer que defrontámos uma equipa muito boa, a Itália acelerou bastante o ritmo. A Itália moveu a bola rapidamente.

“É uma pena não termos resistido. Não é fácil porque eles são uma boa equipa. Se não tivéssemos sofrido o segundo golo, então teria sido um bom jogo para nós. Infelizmente, não conseguimos resistir à derrota da Itália. ataques e foram 25 minutos difíceis para nós.”

Spalletti elogiou o desempenho de Barella, depois que o meio-campista do Inter de Milão estava em dúvida por lesão antes da partida.

“Eu o escolhi, embora ele não tenha treinado muito, pois é isso que ele faz”, disse ele. “Se ele cair fundo e sair das áreas congestionadas, ele estará melhor. Ele mantém as coisas funcionando na frente da defesa em termos de qualidade. Ele nos faz movimentar. Ele teve um desempenho maravilhoso.”

Spalletti disse que a Itália jogará de maneira diferente no próximo jogo contra a Espanha, e Chiesa espera uma tarefa difícil quando os dois se enfrentarem na quinta-feira, em Gelsenkirchen.

“Será um grande jogo, a Espanha mostrou esta noite e no passado que é uma grande equipa”, disse Chiesa. “Não somos piores do que eles. Iremos lá e competiremos por cada bola. O treinador principal quer jogadores fortes que lutem por cada bola, pois é disso que precisamos para vencer a competição”.

A Albânia, por sua vez, tentará somar os primeiros pontos contra a Croácia, em Hamburgo, na quarta-feira, mas admitiu que lamenta não ter dado mais motivos para torcer aos seus torcedores em Dortmund.

“Fiquei decepcionado com o resultado”, disse Sylvinho. “Quando você prepara uma partida e enfrenta uma seleção como a Itália, que é uma equipe tão boa, trabalhamos 10 dias seguidos para tentar vencer esta partida ou empatar.

“A torcida foi incrível – dissemos há dois dias que o estádio ficaria vermelho, e vi tantos albaneses orgulhosos. É uma pena não termos conseguido empatar no minuto final – mas essas coisas acontecem.”