Euro 2024: UEFA aumenta segurança após invasões de campo de Ronaldo

A UEFA deve introduzir medidas de segurança adicionais nos jogos do Euro 2024 e apresentar queixas criminais contra qualquer adepto que invada o relvado depois de seis espectadores terem tentado tirar fotografias com Cristiano Ronaldo durante a vitória de Portugal no Grupo F sobre a Turquia, em Dortmund, no sábado.

O árbitro alemão Felix Zwayer foi forçado a interromper o jogo, que terminou com uma vitória de Portugal por 3 a 0, em quatro ocasiões distintas, depois que torcedores entraram em campo e se dirigiram para Ronaldo.

Mais dois torcedores tentaram entrar em contato com o ex-atacante do Manchester United, Juventus e Real Madrid após o apito final, o que levou o técnico de Portugal, Roberto Martinez, a expressar preocupações sobre a segurança dos jogadores caso um torcedor tenha intenções malévolas, em vez de simplesmente tentar tirar uma selfie com aqueles. em campo.

Cristiano Ronaldo tira selfies com jovem torcedor que foi um dos seis invasores de campo durante a partida de Portugal contra a Turquia. Foto de PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP via Getty Images

O Westfalenstadion do Borussia Dortmund está programado para sediar uma semifinal no final do torneio e será o palco do jogo das oitavas de final da Alemanha. O país anfitrião lidera o Grupo A, mas a UEFA optou agora por intensificar a segurança em todos os locais, numa tentativa de evitar novos incidentes com a entrada de adeptos no relvado.

“A segurança no estádio, no campo e nas instalações das equipas são a prioridade máxima da UEFA, da DFB (Associação Alemã de Futebol) e do Euro 2024”, disse um porta-voz da UEFA à ESPN.

“Para este fim, serão implementadas medidas de segurança adicionais nos estádios para cumprir ainda mais os requisitos do torneio e para prevenir tais incidentes. Por razões de segurança, não podemos comentar mais sobre medidas específicas.”

A UEFA também apelou à polícia alemã para que tome medidas se os espectadores correrem para a superfície de jogo e proibir quaisquer adeptos que o façam durante o resto do torneio.

O porta-voz disse: “Como lembrete, qualquer incursão no campo constitui uma violação das regras do estádio e resultará na expulsão do estádio, na proibição de todos os jogos do torneio e na apresentação de uma queixa criminal formal por invasão”.

Portugal garantiu a qualificação para os oitavos-de-final como vencedor do Grupo F ao derrotar a Turquia e deverá disputar o último jogo do grupo frente à Geórgia, em Gelsenkirchen, na quarta-feira.

Os vencedores da Euro 2016 jogarão então o jogo das oitavas de final contra um terceiro colocado nas eliminatórias, em Frankfurt, no dia 1º de julho.