Euro 2024: UEFA proíbe 3 quando mascote falso entra em campo de Munique

Um YouTuber alemão disse que entrou em campo durante a cerimônia de abertura do Campeonato Europeu disfarçado com uma fantasia de mascote, em um incidente que revelou falhas na segurança do torneio.

Marvin Wildhage publicou um vídeo que parece mostrar como ele entrou no estádio de Munique na última sexta-feira com uma fantasia falsa e dançou no canto do campo antes de ser levado por um membro da equipe da UEFA.

A UEFA afirmou num comunicado: “Podemos confirmar que houve um incidente com uma fantasia de mascote falsa no jogo de Munique… entre a Alemanha e a Escócia. Três pessoas obtiveram acesso não autorizado.

“A UEFA avaliou a situação e iniciou as medidas organizacionais necessárias. Três indivíduos foram proibidos de entrar nos estádios que acolhem jogos do UEFA Euro 2024. Por favor, entendam que não podemos fornecer mais informações devido aos procedimentos em curso das autoridades investigadoras.”

Wildhage disse que encomendou sua fantasia de urso online da China por € 3.200 (US$ 3.400) e fez suas próprias credenciais falsas para o torneio, copiando o design de fotos postadas nas redes sociais por funcionários da Euro 2024.

As credenciais não passaram na verificação na entrada da Allianz Arena, mas Wildhage e um associado foram acenados por um segurança que foi convencido por uma imitação de cartão de estacionamento, de acordo com o relato mostrado no vídeo.

Wildhage disse que acabou sendo detido pela segurança depois de aparecer na cerimônia de abertura, e foi mantido em uma arena de detenção dentro da arena antes de ser libertado muito depois do término da vitória da Alemanha por 5 x 1 sobre a Escócia.

Não foi a primeira vez que Wildhage apontou falhas de segurança no torneio. Em um vídeo anterior, ele entrou em campo vestido como jogador em um treino da Alemanha no mês passado.

O sorteio do torneio em dezembro também foi interrompido quando sons de gemidos foram ouvidos na cerimônia em uma chamada de concerto em Hamburgo. Um brincalhão britânico disse que plantou um celular no local e fez ligações para ele para ativar um toque.