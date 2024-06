Euro 2024: Weghorst ‘chateado’ com o papel secundário da Holanda após o gol

HAMBURGO, Alemanha – O técnico holandês Ronald Koeman disse que Wout Weghorst está “chateado” ao ser informado de que provavelmente começará os jogos no banco pela Holanda na Euro 2024, depois que o ex-atacante do Manchester United marcou um gol da vitória por 2 a 1 no final do jogo. contra a Polônia poucos minutos depois de entrar no jogo como reserva.

Weghorst, de 31 anos, substituiu Memphis Depay aos 82 minutos do jogo do Grupo D, em Hamburgo, e marcou momentos depois, ao converter um passe de Nathan Aké à queima-roupa.

Os holandeses perderam várias oportunidades claras contra os polacos, cujo golo inaugural de Adam Buksa na primeira parte foi anulado por Cody Gakpo, antes de Koeman recorrer a Weghorst.

Depois que o atacante marcou seu sétimo gol em 11 partidas internacionais e levou seu time à vitória, Koeman disse que teve que contar a Weghorst por que acredita que tem mais impacto nos jogos no banco.

Wout Weghorst marcou o gol da vitória da Holanda. Andrzej Iwanczuk/NurPhoto via Getty Images

“Quando falei com Wout no início para entrar na seleção nacional, tentei explicar a cada jogador individualmente as possibilidades de começar ou entrar em campo no segundo tempo quando precisávamos de uma jogada diferente”, disse Koeman.

“Ele ficou um pouco chateado e acho que é uma boa reação. Wout está chateado e fazendo muito para ter a oportunidade de começar. Essa é uma grande mentalidade do jogador e sempre a última decisão do treinador.

“O gol dele foi aplaudido pela torcida, isso é óbvio porque ele marcou o que foi decisivo neste momento. Ele tem valor para o time, tem um jeito diferente de se comportar, o que é ótimo e o que precisávamos.

“Deveríamos ter marcado 4-1 depois de uma hora, mas não conseguimos marcar. Foi perigoso para nós porque a selecção polaca quase conseguiu marcar, mas tivemos sorte e marcámos o segundo golo. “

Weghorst, que agora joga na Alemanha pelo Hoffenheim, desenvolveu o hábito de marcar gols importantes como reserva dos holandeses.

“Hoje é um pouco como você espera ou imagina com antecedência. Ser capaz de ser importante novamente desta forma é muito legal”, disse Weghorst à ESPN Holanda após o jogo.

“Sei onde estão meus pontos fortes. O treinador também sabe disso. Na grande área você pode ver o quanto criamos. Chegamos a cinco ou seis grandes chances. Então você tem que ser mais letal e jogar um jogo mais fácil .

“É claro que você quer jogar desde o início e fazer o máximo de minutos possível. No final das contas, você só quer ser campeão europeu. Como já disse muitas vezes, sei que terei meu valor e serei importante. “

Koeman disse que o atacante de 1,80 m é bom para a Holanda porque traz “qualidades inglesas” para o time.

“Acho que toda equipe precisa de qualidades holandesas e também de qualidades inglesas”, disse Koeman.

“Isso torna o time mais forte e é claro que ele pode ser titular porque já foi titular em outros jogos.

“Ele começou muito bem e isso é uma opção. Veremos o que é melhor para a equipe e não o melhor para o jogador.

“Ele é agressivo e Memphis é o atacante que joga com frequência e tem muita posse de bola. Não conseguimos correr muito no primeiro tempo, mas Wout é agressivo e sempre toma a iniciativa e também cabeceia bem. .

“Ele tem uma chance e encontra a rede.”