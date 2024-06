Euro 2024: Willy Sagnol, técnico da Geórgia, promete atacar a Espanha

COLÔNIA, Alemanha — O técnico da Geórgia, Willy Sagnol, disse que sua equipe não mudará suas táticas depois de chegar à fase eliminatória de um grande torneio pela primeira vez em sua história e prometeu atacar a Espanha no domingo.

A seleção com a classificação mais baixa na Euro 2024 surpreendeu a seleção de Portugal, que já havia se classificado no Grupo F, na quarta-feira, ao marcar um encontro com a tão sonhada Espanha nas oitavas de final, no Estádio de Colônia, neste fim de semana.

Essa vitória surgiu depois de exibições enérgicas frente à Turquia e à República Checa, e Sagnol disse que seria impossível mudar o estilo da sua equipa e simplesmente sentar-se agora.

“Contra a Espanha, Portugal, grandes times, quando você é a Geórgia, se você só pensa em como se defender, você sabe que em algum momento você vai desmoronar”, disse Sagnol em uma entrevista coletiva no sábado.

“Então, não, não vamos apenas defender. Como contra Portugal, mostraremos à seleção espanhola e à Europa que não somos bons apenas na defesa, mas também no uso da bola. Tivemos grandes momentos de posse de bola contra Portugal e espero que amanhã possamos ver o mesmo tipo de desempenho.

“Você não pode dizer aos seus jogadores todos os dias durante semanas, ‘Jogue livremente, corra riscos, não calcule, faça isso, faça isso e faça aquilo’ e apenas para a fase eliminatória ter um discurso diferente com eles. Não, não.

“Dou muita importância à nossa estratégia defensiva e à nossa disciplina, mas uma vez que os jogadores têm a bola, eles sabem que podem fazer tudo o que quiserem. Futebol não é matemática ou um jogo de xadrez, você também tem que jogar com seus sentimentos.”

Willy Sagnol tirou a Geórgia da fase de grupos do Euro pela primeira vez na sua história. Getty

Sagnol, que passou a maior parte de sua carreira como jogador no Bayern de Munique, disse que a Geórgia já venceu a Euro 2024 apenas por chegar a esta fase, acrescentando que não tem nada a perder contra a seleção espanhola que a derrotou por 7 a 1 na qualificação para o torneio a menos de um ano atrás.

“Não consigo lembrar desse jogo”, brincou ele quando perguntado sobre a derrota. “Claro que foi um momento difícil para nós, mas às vezes para ir mais longe na vida você precisa de momentos como esse, onde é muito difícil, onde você acha que não é bom e acha que fez tudo de ruim.

“Sem dificuldades não se consegue grandes conquistas. Fez parte da nossa jornada. Se estamos aqui hoje, tenho certeza que esse 7 a 1 nos ensinou muitas coisas e aprendemos muito.

“Amanhã é outro jogo. Vamos para este jogo com muita confiança porque não temos absolutamente nada a perder. Para mim, já ganhámos o Euro 2024 e estou muito entusiasmado por estar mais uma vez em campo e por ouvir o georgiano hino nacional em um grande estádio.”

A Geórgia enfrenta a Espanha, que venceu todos os três jogos do grupo sem sofrer gols, com os pontas Nico Williams e Lamine Yamal, que recebeu os resultados dos exames escolares enquanto estava na Alemanha, acrescentando uma nova dimensão ao estilo de jogo da Espanha, que antes era baseado em passes pesados.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

Sagnol disse que o surgimento dos dois atacantes — Williams tem 21 anos e Yamal ainda tem 16 — e de outros jovens é revigorante depois de mais de uma década de futebol dominado por Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

“Os últimos meses de Williams e Yamal foram fantásticos — a evolução deles foi brilhante”, disse Sagnol. “É sempre bom ver jogadores jovens chegando ao mais alto nível, especialmente Yamal, ele tem 16 anos. Tento lembrar onde eu estava aos 16 anos e eu estava a quilômetros de distância disso.

“É legal, traz algo novo ao futebol. O problema do mundo do futebol nos últimos 15 anos tem sido o pingue-pongue entre Messi e Ronaldo, então ver jogadores jovens nesse nível é ótimo para o futebol.

“Mas a Espanha também tem um dos melhores jogadores do mundo no meio-campo, Rodri. Quando olho para o futebol espanhol, todas as posições estão preenchidas com grandes jogadores.”

A Geórgia também tem jogadores talentosos. Georges Mikautadze é o artilheiro do torneio com três gols, o goleiro Giorgi Mamardashvili se destacou e o ponta do Napoli Khvicha Kvaratskhelia impressionou, marcando o gol de abertura na vitória sobre Portugal no meio da semana.

Mamardashvili causou comoção antes da partida contra a Espanha ao dizer que Kvaratskhelia é melhor do que todos os jogadores espanhóis em uma entrevista ao Marca.

“Sou apenas um georgiano, sou fã dele e acho que ele é um dos melhores do mundo e alguém que poderia ganhar uma Bola de Ouro”, disse Mamardashvili, do Valencia, sentado ao lado de Sagnol, em entrevista coletiva.

“Isso não significa que não respeito os jogadores espanhóis, claro que respeito. São fantásticos, mas, como georgiano comum, penso que Khvicha é um dos melhores do mundo”.