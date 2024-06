Euro 2024: Yamal e Williams escrevem novo capítulo para a Espanha

GELSENKIRCHEN, Alemanha – De alguma forma, um gol contra de Riccardo Calafiori foi a única diferença entre a Espanha e a Itália na noite de quinta-feira, quando La Roja os emocionantes alas Nico Williams e Lamine Yamal mostraram mais uma vez que serão uma força a ser reconhecida na Euro 2024.

Foi um cruzamento de Williams na segunda parte, desviado por Álvaro Morata, que Calafiori desviou para a sua própria baliza, com a Espanha a marcar seis pontos em seis e a garantir o seu lugar nos oitavos-de-final a um jogo do fim.

Para a Itália, o destino na competição dependerá do último jogo contra a Croácia, mas terá poucas reclamações sobre o resultado na Arena AufSchalke. Poderia – e deveria – ter sido mais. A Espanha terminou o jogo com 21 chutes contra três da Itália. Depois de perder a posse de bola num jogo oficial pela primeira vez em 136 jogos frente à Croácia, recuperou a bola aqui, mas sem perder a nova franqueza que caracteriza cada vez mais esta equipa comandada pelo treinador Luis de la Fuente.

Eles parecem bem equilibrados, com Rodri ancorando o meio-campo, mas são Williams e Yamal que têm a capacidade de colocar as pessoas de pé. São os jovens que despertaram a esperança de que uma quarta coroa europeia possa chegar neste verão.

Passear por Gelsenkirchen antes do jogo era dar um passeio pela estrada da memória. Nomes de heróis do passado preenchiam as costas das camisas dos torcedores dessas duas célebres nações do futebol. Os torcedores espanhóis brindaram a Luis Enrique, Raúl González e Andres Iniesta. Roberto Baggio e Andrea Pirlo eram nomes populares entre os fiéis viajantes da Itália.

Entre eles, porém, estavam os nomes daqueles que tentavam escrever um novo capítulo na história do seu país na Alemanha. Os nomes de Yamal e Williams eram onipresentes, especialmente entre a geração mais jovem. Eles eram onipresentes em campo.

Se os olhos estiveram sempre voltados para Yamal até agora, mesmo que apenas por causa de sua idade – ele se tornou o jogador mais jovem a jogar na Euro aos 16 anos e 338 dias na estreia da Espanha – então desta vez foi a vez de Williams dar o passo acima. Aos 21 anos, ele próprio dificilmente é um veterano. Dois minutos depois, o avançado do Athletic Club desviou Giovanni Di Lorenzo para servir Pedri, cujo cabeceamento foi defendido por Gianluigi Donnarumma.

O padrão foi definido. Seguiu-se outra brilhante corrida solo, com Di Lorenzo parecendo tonto, e Williams cabeceou um cruzamento de Morata quando ele poderia ter feito melhor.

Para não ficar atrás, Yamal driblou pela esquerda, vencendo três zagueiros italianos antes de alimentar Morata. Mais uma vez, apenas o quadro de 1,80 m de Donnarumma manteve o jogo sem gols. No intervalo, Williams havia completado quatro tomadas, enquanto Yamal tinha três. Os outros 20 jogadores em campo completaram três entre eles.

Falando após a partida, Williams disse: “Acho que é minha atuação mais completa pela Espanha e espero dar o pontapé inicial e poder ajudar o time o máximo possível. Sempre sonhei em estar envolvido neste nível, jogando na Euro e vencedor do Jogador do Jogo.”

O rei da Espanha, Felipe VI, voou para Gelsenkirchen para o jogo – e ficou impressionado.

“É ótimo vê-los jogar, só estamos perdendo um gol”, disse ele aos repórteres no intervalo. “Mas as sensações são boas e as chances que criamos… Foi um ótimo primeiro tempo.”

O domínio da Espanha forçou o técnico italiano Luciano Spalletti a fazer uma dupla substituição antes do segundo tempo, mas isso não mudou o impacto de Williams e Yamal. Foi um cruzamento de Williams, cutucado por Morata, que levou ao autogolo de Calafiori.

Uma vez à frente, a Espanha não relaxou. Yamal, entrando novamente, fez um belo remate com o pé esquerdo que raspou a trave. Williams então bateu na barra da entrada da área. A essa altura, os gritos de “Nico” enchiam o estádio, com os 12 mil torcedores espanhóis em menor número, mas superando os seus colegas italianos.

O jornal espanhol Marca previu isso. “Duas Ferraris contra a Itália”, foi a manchete da primeira página na quinta-feira, ao lado de uma foto da Williams e Yamal, uma homenagem ao supercarro italiano. Eles podem ainda não estar estabelecidos ao mais alto nível como Rodri, que é amplamente visto como o único jogador de classe mundial nesta equipa, nem ter a experiência de Morata ou o prémio Golden Boy de Pedri, mas são cada vez mais os garotos-propaganda de esta seleção espanhola.

Grupo B GP C D eu GD PT 1 – Espanha 2 2 0 0 +4 6 2 – Itália 2 1 0 1 0 3 3 – Albânia 2 0 1 1 -1 1 4 – Croácia 2 0 1 1 -3 1 1, 2: Qualifica-se para Ro16; 3: Possível qualificação

Isso porque eles oferecem algo diferente das seleções espanholas anteriores, que às vezes estavam mais focadas no toque e na posse de bola. Diversificaram as formas como a equipe de De la Fuente pode vencer um jogo. Eles também oferecem um vislumbre de uma Espanha mais diversificada.

A história da vinda dos pais de Williams de Gana para o país é bem conhecida. Yamal, por sua vez, é filho de um marroquino e de uma guineense equatorial que nasceu na Catalunha e cresceu no bairro pobre de Rocafonda, nos arredores de Barcelona. Suas raízes estão costuradas em suas botas na forma das bandeiras nacionais da terra natal de seus pais e dos números 304 – o código postal de Rocafonda.

Williams entrou no vestiário para receber elogios de companheiros e familiares. “Meus companheiros me aplaudiram no vestiário e gostaria de agradecê-los por me ajudarem com sua habilidade em campo. Quando peguei meu telefone, a primeira mensagem que vi foi imediatamente do meu irmão, uma mensagem de voz Ele me dá apoio incondicional. Isso é para ele, meus pais e a família Williams”, disse ele.

A nova Espanha foi demais para a Itália. Se a Itália dobrasse nos extremos, havia espaço para Pedri e Fabián Ruiz. No final, não conseguiram impedir a Espanha, que agora deve ser considerada uma das favoritas para vencer o Euro 2024.

Na verdade, o dia começou com brincadeiras bem-humoradas sobre comida entre os dois grupos de fãs. “Aperol Spritz é melhor que sangria” e “Massa é melhor que paella”, foram os lados manuscritos sustentados pelos torcedores da Itália, que continuam detentores desta competição. As rivalidades alimentares têm sido o tema deste torneio. Um torcedor espanhol respondeu simplesmente levantando sua camisa que tinha “Lomo ibérico” (uma carne espanhola curada de alta qualidade) rabiscada nas costas.

No entanto, tudo o que realmente importava em Gelsenkirchen era que Williams e Yamal eram melhores que os alas italianos Federico Chiesa e Davide Frattesi.