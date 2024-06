Everton busca novo comprador após colapso do acordo com 777 Partners

O Everton está tentando garantir novo apoio financeiro para salvaguardar o futuro do clube após o fracasso de um acordo de aquisição com a empresa norte-americana de private equity 777 Partners.

Farhad Moshiri, proprietário majoritário do Everton, havia fechado um acordo com o 777 em setembro passado para vender sua participação de 94,1% no clube.

– Transmissão na ESPN+: LaLiga, Bundesliga, mais (EUA)

Mas após longas negociações com o clube e a Premier League na tentativa de provar que tem fundos para concluir a compra de ações da Blue Heaven Holdings Limited de Moshiri, o 777 perdeu o prazo para finalizar o negócio.

O fracasso da oferta do 777 significa agora que o Everton procurará um novo comprador ou parceiro financeiro o mais rápido possível.

“O Everton Football Club gostaria de fornecer a seguinte atualização a todas as partes interessadas, e particularmente aos seus torcedores”, disse o clube em comunicado no sábado.

O acordo de aquisição do Everton com o 777 Partners fracassou. Tim Markland/MI News/NurPhoto via Getty Images

“O acordo entre 777 Partners e Blue Heaven Holdings Limited para a venda e compra da participação majoritária no Clube expirou hoje.

“O Conselho de Administração do Clube reconhece o nível considerável de apoio financeiro que a 777 Partners forneceu ao Clube nos últimos meses e gostaria de aproveitar esta oportunidade para lhes agradecer por isso.

“O Clube continuará a operar normalmente, enquanto trabalha com a Blue Heaven Holdings para avaliar todas as opções para a futura propriedade do Clube.

“O Conselho de Administração gostaria de agradecer a todos os ligados ao Everton pela paciência nos últimos meses e reiterar o seu compromisso de fornecer mais atualizações quando for apropriado através dos canais de comunicação oficiais do Clube.”

O Everton evitou o rebaixamento para o Campeonato EFL nesta temporada, apesar de duas deduções de pontos separadas pela Premier League por violar as regras de lucro e sustentabilidade.