Ex-Arsenal e atacante do Everton Kevin Campbell morre aos 54 anos

Kevin Campbell morreu aos 54 anos, após uma curta doença. Richard Sellers/Sportsphoto/Allstar via Getty Images

O ex-atacante do Arsenal e do Everton Kevin Campbell morreu aos 54 anos após uma curta doença, confirmaram os dois clubes no sábado.

“Kevin era adorado por todos no clube. Todos nós estamos pensando em seus amigos e familiares neste momento difícil”, disse o Arsenal em postagem no X.

O atacante ingressou nas categorias de base do clube em 1985, antes de estrear-se na seleção principal em 1988.

Durante seu tempo no Highbury, Campbell venceu a Primeira Divisão Inglesa (a antecessora da Premier League) em 1990-91, uma FA Cup, uma League Cup e a European Cup Winner’s Cup. Ele marcou 59 gols pelo clube do norte de Londres.

“Todos no Everton estão profundamente tristes com a morte do nosso ex-atacante Kevin Campbell, com apenas 54 anos”, escreveu Everton em comunicado.

“Não apenas um verdadeiro herói de Goodison Park e ícone do futebol inglês, mas também uma pessoa incrível – como qualquer pessoa que o conheceu saberá.”

Campbell marcou 51 gols em 164 jogos pelo Everton, que disse estar “muito indisposto” e hospitalizado no início de junho.

Campbell se tornou o primeiro jogador negro a ser capitão do Everton em 2001.

Informações da Reuters contribuíram para este relatório.