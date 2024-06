Ex-astro de Illinois, Terrence Shannon Jr. considerado inocente de estupro

Um júri no Kansas considerou o ex-astro do basquete de Illinois, Terrence Shannon Jr., inocente de estupro e agressão sexual agravada na quinta-feira, após um julgamento de uma semana.

Shannon foi preso em dezembro por um suposto incidente ocorrido em setembro em um bar em Lawrence, Kansas, depois que uma mulher alegou que ele a puxou para si e penetrou sua vagina com os dedos logo após se conhecerem.

Shannon negou consistentemente as acusações, e testemunhas de sua defesa durante o julgamento disseram que nunca viram Shannon abordar uma mulher da maneira descrita pela polícia. Após o suposto incidente, a mulher encontrou a foto de Shannon em uma lista do time online e foi à polícia.

“Estamos felizes com o resultado”, disse Mark Sutter, um dos advogados de Shannon. “Terrence Shannon Jr. finalmente conseguiu seu dia no tribunal. Negamos as acusações em setembro e, naquela data, prometemos que um dia em breve teríamos nosso dia no tribunal e o fizemos. E estamos felizes com o resultado E, no final das contas, acho que o público em geral deve desculpas a Shannon Jr.

Após sua prisão, Shannon foi suspenso por Illinois, que iniciou sua própria investigação. Ele perdeu seis jogos antes de manter uma ordem de restrição temporária e retornar à quadra. Ele então liderou a equipe para o torneio da NCAA. A escola posteriormente desistiu da investigação, alegando falta de provas.

“Estou emocionado por Terrence com a notícia do veredicto de hoje”, disse o técnico do Illinois, Brad Underwood. “Em seis meses de intenso escrutínio, Terrence mostrou tremenda compostura, maturidade e foco. Ele agora pode deixar isso para trás e seguir em frente com sua vida. Eu, junto com todos em nosso programa de basquete de Illinois, continuaremos a oferecer a Terrence nosso apoio total enquanto ele busca realizar seus sonhos na NBA.”

O diretor atlético de Illinois, Josh Whitman, ecoou esse sentimento, dizendo que o veredicto foi “um tremendo suspiro de alívio” para ele e outras pessoas próximas a Shannon.

“Esta tem sido uma situação muito séria e infeliz para todas as partes envolvidas, e estou feliz por Terrence que tenha sido resolvida e que seu nome tenha sido limpo”, disse Whitman. “Estamos ansiosos para torcer por ele quando ele começar sua jornada na NBA”.

Antes de sua prisão, Shannon era uma escolha projetada entre os 25 primeiros no próximo draft da NBA. Ele participará de vários treinos com equipes profissionais a partir de sexta-feira, segundo seu advogado, enquanto continua a se preparar para o draft.

Na semana passada, seus advogados entraram com uma moção para usar evidências de vídeo para apoiar a possibilidade de um caso de identidade equivocada. Mas Shannon contou com testemunhas e outras pessoas que estavam no bar naquela noite, incluindo os jogadores do Kansas Hunter Dickinson e Kevin McCullar Jr.

Nas declarações finais, seus advogados afirmaram que as evidências de DNA de Shannon não foram encontradas no corpo da mulher depois que ela foi examinada em um hospital local naquela noite, e também criticaram a investigação que o apontou como o suspeito do caso.

“Ele é um bom garoto e tivemos muitas testemunhas de bom caráter, além da investigação e do desafio de todas as evidências, ou da falta delas”, disse Sutter. “Foi uma boa participação para ele.”

Jeff Borzello da ESPN contribuiu para este relatório.