Ex-campeão do BKFC Lorenzo Hunt suspenso 18 meses por teste de drogas positivo e níveis elevados de testosterona

O ex-campeão do BKFC Lorenzo Hunt recebeu uma suspensão de 18 meses junto com uma multa de US$ 40.000 depois de retornar um teste de drogas positivo para uma substância proibida e níveis elevados de testosterona em torno de sua luta no BKFC KnuckleMania 4 em abril.

A punição de Hunt foi proferida durante uma reunião mensal com a comissão em junho.

Além de sua suspensão de 18 meses e multa de US$ 40 mil, que representava 40% dos US$ 100 mil da bolsa de luta de Hunt, ele também teve que pagar US$ 500 pelo teste de drogas e fornecer à comissão seis testes completos negativos de drogas do painel da WADA (Agência Mundial Antidoping). testes às suas custas antes de ser liberado para lutar no estado novamente.

De acordo com a documentação fornecida pela Comissão Atlética do Estado da Califórnia para o MMA Fighting, Hunt testou positivo para o metabólito da trembolona epitrenbolona – um esteróide anabolizante – e elevou os níveis de testosterona em uma proporção de 172, que é maior que o limite convencional de 4.

Como resultado, Hunt solicitou um recurso, o que levou a uma audiência perante a comissão em junho, mas o lutador de 41 anos não compareceu. No final, a comissão finalmente proferiu a suspensão, multas e estipulações adicionais exigidas antes de voltar a competir na Califórnia.

Depois de reivindicar títulos em várias divisões no BKFC, Hunt abriu mão de seus cinturões pela chance de enfrentar o campeão dos pesos pesados, Mick Terrill.

A luta não correu bem, com Hunt sofrendo uma lesão menos de dois minutos do round inicial, o que levou à vitória de Terrill por nocaute técnico. A vitória de Terrill obviamente ainda permanece, independentemente dos resultados dos testes de drogas de Hunt.

Hunt ainda não abordou a suspensão publicamente, mas será forçado a ficar de fora até pelo menos outubro de 2025 antes de ser elegível para competir novamente com base na suspensão determinada pela comissão.