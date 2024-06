Ex-campeão Jamahal Hill revela lesões que o tiraram do UFC 303

A temporada de retorno de Jamahal Hill terá que esperar um pouco mais.

O ex-campeão dos meio-pesados ​​do UFC estava prestes a dar uma reviravolta rápida depois de sofrer uma derrota por nocaute para Alex Pereira no UFC 300, quando reservou uma vaga no co-evento principal contra Carlos Ulberg no UFC 303, em 29 de junho. , Hill foi forçado a sair do card devido a uma lesão. O recente parceiro de treinamento Anthony Smith entrou em cena para substituí-lo.

Em seguida, Hill revelou a extensão das lesões sofridas que o fizeram desistir do card que encerra a Semana Internacional da Luta do UFC.

“Duas rupturas no meu menisco, torção no LCA, um cisto de Baker que vazou líquido na parte de trás do joelho e uma infusão em algumas articulações!” Hill escreveu no Instagram. “Na verdade, havia três deles. Isso só está me deixando com mais fome. Volto logo!”

Não se sabe se as rupturas do menisco no joelho de Hill podem exigir cirurgia, embora pareça, com base na linguagem de sua mensagem, que ele pode evitar entrar na faca por causa dessa lesão em particular. As rupturas do menisco são avaliadas pelo grau da lesão, e muitas rupturas menos graves geralmente precisam de repouso e reabilitação, em vez de cirurgia.

O empresário de Hill, Brian Butler, da Suckerpunch Entertainment, não respondeu às mensagens do MMA Fighting para comentar a gravidade de seus ferimentos.

Independentemente disso, Hill não lutará no dia 29 de junho e isso encerra um ano passado tumultuado para o meio-pesado de 33 anos.

Depois de conquistar o título dos 205 libras com uma vitória sobre Glover Teixeira no UFC 283, Hill estava em rota de colisão com o ex-campeão Jiri Prochazka quando rompeu o tendão de Aquiles jogando basquete com outros lutadores durante a International Fight Week 2023.

Ele finalmente renunciou ao título enquanto se recuperava de uma cirurgia para reparar o tendão de Aquiles.

Hill voltou mais cedo do que o esperado, ao atuar na metade da luta principal do histórico card do UFC 300, mas sua noite terminou mais cedo quando Pereira o nocauteou no primeiro round.

Agora Hill está de fora de lutar no UFC 303, sem um cronograma exato de quando poderá competir novamente.