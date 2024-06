Ex-funcionário do Timberwolves se declara culpado de crime de computador

Um ex-funcionário do Minnesota Timberwolves se declarou culpado na quarta-feira de uma acusação de contravenção de acesso não autorizado a um computador, de acordo com registros judiciais analisados ​​pela ESPN, após ser demitido e preso em março por supostamente roubar milhares de arquivos internos, incluindo “informações estratégicas da NBA”, de um executivo da equipe Timberwolves.

Somak Sarkar, 33, também enfrentou uma acusação de roubo de terceiro grau, mas essa acusação será rejeitada em sua sentença de 9 de julho, de acordo com um funcionário do Gabinete do Procurador do Condado de Hennepin em Minneapolis. Sarkar atuou anteriormente como analista de treinamento para os Timberwolves.

Seu advogado se recusou a comentar.

Em um comunicado, a equipe disse: “O Minnesota Timberwolves não comentará sobre procedimentos legais relacionados a ex-funcionários”.

Anteriormente, uma fonte disse à ESPN que a equipe não iria processar criminalmente Sarkar.

De acordo com a reclamação inicial, Sachin Gupta, vice-presidente executivo do Timberwolves que supervisiona o departamento de análise do time, deixou um disco rígido conectado a um laptop em seu escritório no Target Center, no centro de Minneapolis, em 2 de fevereiro.

O drive continha informações financeiras pessoais de Gupta, bem como informações privadas da equipe, incluindo empregos e contratos dos jogadores.

Quando Gupta retornou ao trabalho em 5 de fevereiro, o disco rígido havia desaparecido, e a vigilância subsequente revisada pela segurança revelou que Sarkar havia entrado duas vezes no escritório de Gupta em 3 de fevereiro “depois de olhar para ver se alguém poderia vê-lo”, afirmou a queixa. “Ele então saiu.”

Sarkar foi demitido imediatamente, afirma a denúncia.

Outro funcionário conseguiu recuperar o disco rígido de Sarkar, e a equipe determinou, após uma análise forense, que ele havia acessado mais de 5.000 arquivos e os baixado para outro dispositivo.

Sarkar foi preso, e a polícia executou um mandado de busca em sua casa, onde encontraram vários discos rígidos, um computador e três tablets. Um segundo mandado revelou que um dos dispositivos continha informações do disco rígido de Gupta.

Quando questionado pela polícia, Sarkar disse na época que, como membro da comissão técnica, ele tinha o disco rígido “para colocar algumas coisas nele”, mas esqueceu de devolvê-lo.

A reclamação observou que Sarkar havia sido transferido do departamento de Gupta em agosto de 2023 para a equipe técnica devido ao baixo desempenho no trabalho.

De acordo com seu perfil no LinkedIn, Sarkar se juntou ao Timberwolves em agosto de 2021 e trabalhou anteriormente em funções relacionadas a análise no New York Knicks e no New Orleans Pelicans. Ele também trabalhou como estagiário de operações de basquete para o Houston Rockets de outubro de 2012 a junho de 2013.