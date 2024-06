Ex-jogador da NBA Chase Budinger chega às Olimpíadas de vôlei de praia

O ex-destaque do basquete universitário e veterano de sete anos da NBA, Chase Budinger, irá a Paris no próximo mês para competir pela equipe de vôlei de praia dos Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Verão de 2024.

Budinger e seu parceiro Miles Evans se classificaram na quarta-feira para a seleção masculina dos EUA. Eles estão empatados em 13º lugar no ranking mundial mais recente e são a segunda equipe dos EUA, atrás de Miles Partain e Andy Benesh, classificados em 5º lugar.

Budinger, 36 anos, cresceu jogando basquete e vôlei, estrelando ambos na La Costa Canyon High School em Encinitas, Califórnia. Um McDonald’s All American em 2006 no basquete, ele também foi nomeado Jogador Nacional do Ano do Ensino Médio pela Volleyball Magazine em 2005.

O atleta de 1,80m jogou basquete universitário no Arizona, onde obteve médias de 17,0 pontos, 5,8 rebotes e 2,8 assistências em 100 jogos (todos como titular) em três temporadas (2006-09).

O ex-atacante do Houston Rockets, Chase Budinger, representará os Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Verão de 2024 como membro da equipe de vôlei de praia. David Buono/Icon Sportswire

Selecionado na segunda rodada do draft da NBA de 2009, Budinger jogou em 2009-16 e teve média de 7,9 pontos, 3,0 rebotes e 1,2 assistências no Houston Rockets, Minnesota Timberwolves, Indiana Pacers e Phoenix Suns em 407 jogos (50 como titular).

Ele jogou uma temporada na Europa antes de mudar para o vôlei de praia, ingressando no AVP Tour em 2018.

“A maioria dos caras, quando termina um esporte, fica meio confuso ou meio perdido para a próxima jornada”, disse Budinger no podcast de vôlei Sandcast em 2018. “Tive a sorte de apenas fazer a transição para um esporte diferente imediatamente e jogar no mais alto nível.”

Budinger se tornará a única pessoa a jogar uma partida da temporada regular na NBA e no vôlei de praia olímpico, de acordo com a NBC Sports.

Keith Erickson, membro dos times de basquete do campeonato NCAA de 1964 e 1965 da UCLA, foi membro do time masculino de vôlei indoor dos Estados Unidos em 1964. Os americanos terminaram em nono lugar no torneio de Tóquio. Erickson conquistou o título da NBA com o Los Angeles Lakers em 1972.