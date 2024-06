Ex-jogador de campo e técnico Mike Brumley morreu em acidente aos 61 anos

O ex-jogador de campo, técnico e instrutor da liga principal Mike Brumley morreu em um acidente de carro na noite de sábado. Ele tinha 61 anos.

Brumley foi morto no Mississippi, segundo relatos.

Brumley jogou por seis times de 1987 a 1995. Mais recentemente, atuou como treinador de ligas menores e instrutor do Atlanta Braves de 2018 a 2022.

O terceiro base do Braves, Austin Riley, foi acordado na manhã de domingo com a notícia de que uma das pessoas mais influentes de sua carreira havia sido morta.

Mike Brumley jogou por seis times da liga principal de 1987 a 1995, incluindo os Mariners em 1990. Concentre-se no esporte/Getty Images

“Recebi uma mensagem por volta das 2h30 desta manhã e estou acordado desde então”, disse Riley após o home run na derrota de domingo por 8-6 para o Tampa Bay Rays. “Há muito poucas pessoas que foram modelos em minha carreira no beisebol, meu pai sendo o número 1 e Mike Brumley o número 2.

“Sinto muito por sua família, seus filhos e todos de quem ele era próximo. Este é um dia trágico. Orações para sua família. É uma pílula difícil de engolir.”

Riley disse que falava com Brumley regularmente e trabalhava em seu swing com ele poucos dias atrás, quando o Braves estava em Baltimore.

O Seattle Mariners também prestou homenagem a Brumley, que jogou pelo clube em 1990 e mais tarde foi treinador por quatro temporadas (2010 a 2013).

“Estamos tristes com o falecimento do ex-jogador e técnico dos Mariners, Mike Brumley”, disse o time nas redes sociais. “Nossos corações estão com sua família, amigos e entes queridos. O impacto de Mike no campo, em nossa organização e no beisebol foi sentido por gerações de jogadores.”

Brumley foi escolhido na segunda rodada pelo Boston Red Sox em 1983 e fez parte de uma grande negociação antes mesmo de chegar aos campeonatos. Ele foi enviado para o Chicago Cubs com o ás substituto Dennis Eckersley para o primeiro base Bill Buckner em maio de 1984.

Brumley fez sua estreia na liga principal com o Chicago em 1987 e mais tarde jogou pelo Detroit Tigers (1989), Mariners, Red Sox (1991-92), Houston Astros (1993, 1995) e Oakland Athletics (1994).

Brumley acertou 0,206 rebatidas com três home run e 38 RBIs em 295 jogos da liga principal. Ele também foi treinador dos Cubs em 2014 e teve empregos de instrutor de ligas menores no Texas Rangers (2005 a 2007) e no Los Angeles Dodgers (2009).

Antes de ser convocado, Brumley foi o interbase titular do time vencedor do Texas ‘Men’s College World Series em 1983, que contava com os futuros arremessadores da grande liga Roger Clemens, Calvin Schiraldi e Bruce Ruffin.