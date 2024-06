Ex-Wrestling Star 2 Cold Scorpio é preso por esfaqueamento violento e alega legítima defesa

Ex-estrela do wrestling 2 Escorpião Frio – que ganhou um WCW Tag Team Championship com Buff Bagwell no início da década de 1990 – foi preso em 15 de junho por esfaquear violentamente um homem durante uma briga em um posto de gasolina… mas afirma que agiu em legítima defesa.

De acordo com documentos judiciais, obtidos por TMZ Esporteso incidente sangrento aconteceu por volta das 3h40 em um Love’s Travel Stop em Kansas City, Missouri.

As autoridades dizem que 2 Cold Scorpio – também conhecido como Charles Scaggs – disse-lhes que estava trabalhando como segurança na loja… quando viu um homem que havia acendido um cigarro dentro do estabelecimento.

A vítima conta TMZ Esportes ele NÃO acendeu dentro da loja – ele diz que pensou que o dardo foi lançado antes de entrar no prédio, mas pode não ter sido totalmente extinto.

Scaggs afirmou que disse ao cara que não podia fumar lá dentro, mas depois alegou que o homem ficou chateado… e disse: “Que merda você vai fazer?”

Scaggs disse que o homem então o ameaçou… e quando os dois finalmente saíram da loja – ele alegou que o cara tentou lutar com ele.

Durante a briga, Scaggs disse às autoridades que tirou uma faca do bolso e esfaqueou o cara em legítima defesa. O lutador disse que a briga continuou por mais alguns momentos – e na briga, ele também deu mais algumas facadas.

Os policiais dizem que quando chegaram ao local, encontraram o cara esfaqueado caído no chão… sangrando na cabeça, no peito, nas nádegas, nas pernas e no abdômen. Eles acrescentaram que ele foi transportado para um hospital local… enquanto ficava inconsciente e inconsciente.

De acordo com os documentos, porém, os investigadores conseguiram entrar em contato com ele no centro médico no final do dia… onde dizem que ele lhes disse que Scaggs era o agressor na situação.

Scaggs acabou sendo jogado atrás das grades… e acusado de duas acusações criminais – uma acusação de agressão em primeiro grau e uma acusação de ação criminosa armada.

Os registros do tribunal mostram que, após se libertar, ele se declarou inocente das acusações. Ele deve voltar ao tribunal para uma audiência sobre o caso no próximo mês.

Scaggs entrou no mundo do wrestling profissional em 1985… e passou a competir em várias promoções – incluindo a WWE.