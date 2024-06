‘Experiências únicas’: Por dentro do crescente negócio de acesso VIP para fãs do UFC

Hoje em dia, quase sempre que você compra um ingresso para um show, evento esportivo ou até mesmo um show de comédia, há uma opção extra disponível para acesso VIP ao evento

Para os fãs de Taylor Swift, VIP significa assentos exclusivos, acesso antecipado ao local e uma sacola cheia de produtos exclusivos da artista. Outros artistas oferecem oportunidades nos bastidores e um encontro com o artista… pelo preço certo.

Os pacotes VIP para alguns times da NFL, como o San Francisco 49ers, podem incluir assentos nobres para o jogo e acesso ao campo antes do início da ação, entre outras vantagens. A NBA, a Major League Baseball e a NHL oferecem algum tipo de pacote VIP aos fãs com vários graus de vantagens surpreendentes.

Mas no UFC, os fãs estão desembolsando milhares de dólares por uma experiência de fim de semana que se tornou um grande negócio para a organização desde que a Endeavor pagou mais de US$ 4 bilhões para comprar a empresa.

Em 2020, a Endeavor expandiu seu portfólio crescente com um acordo de US$ 660 milhões para adquirir o On Location – um serviço de hospitalidade premium anteriormente propriedade da NFL que organizava eventos como o Super Bowl Music Fest e oferecia experiências VIP para os fãs. O acordo não apenas aproximou a Endeavor da NFL, mas a On Location permitiu que a agência de talentos que se tornou um conglomerado de entretenimento e esportes usasse a empresa para construir experiências VIP semelhantes para fãs do UFC e, eventualmente, da WWE, depois de entrar também no negócio do wrestling profissional.

Rachel Nabatian, chefe de esportes de combate da On Location, lidera a equipe que cria esses pacotes VIP para o UFC, que são cheios de inúmeras vantagens disponíveis para os fãs que vão muito além de apenas um ingresso para o evento e acesso antecipado à arena. Na verdade, Nabatian disse ao MMA Fighting que parte de seu trabalho é aumentar constantemente a aposta para garantir que o UFC fique um passo à frente de cada concorrente em potencial quando se trata das maiores e melhores experiências para os fãs disponíveis na indústria de esportes e entretenimento.

“Em primeiro lugar, somos todos fãs e só pensamos em qual seria o fim de semana dos seus sonhos para uma experiência inestimável?” Nabateu disse. “Sempre nos reunimos com o UFC e é assim que construímos o produto para nossas embalagens. O produto cresceu tremendamente.

“Tudo o que tentamos pensar é em como aprofundar o envolvimento dos fãs e realmente criar algo inestimável e único que nunca mais poderá ser replicado.”

Agora, os pacotes VIP para qualquer evento, jogo ou concerto não são baratos, mas é também por isso que a On Location faz constantemente ajustes e alterações nas ofertas disponíveis, não apenas para ficar à frente da concorrência, mas também para oferecer aos novos fãs e compradores habituais uma experiência única a cada um. toda vez.

Uma rápida olhada no site UFC VIP revela vários eventos onde pacotes VIP estão disponíveis. No UFC 304 em Manchester, Inglaterra, por exemplo, há ofertas disponíveis que começam em US$ 1.750 por pessoa e aumentam a partir daí, com cada pacote oferecendo vantagens diferentes. Os preços variam de acordo com o evento, com os pacotes mais exclusivos apresentando o idioma “envie-nos uma mensagem” para obter mais informações, que qualquer comprador experiente reconhece como o preço mais alto possível.

Mas esses custos também explicam por que a equipe por trás dos pacotes VIP do UFC trabalha constantemente para ir além dos clientes interessados ​​em participar desses eventos exclusivos.

Claro, os melhores assentos possíveis, uma entrada prioritária separada para o evento e hospitalidade (como comidas e bebidas) nas noites de luta estão disponíveis, mas Nabatian diz que o que o UFC construiu com seu programa VIP vai muito além disso.

“Eu vejo que estamos na vanguarda do envolvimento dos fãs”, disse Nabatian. “Claro, isso vem com assentos premium com uma vista espetacular. Garantimos que cada ingresso em nosso pacote tenha isso, seja ele o pacote mais alto ou não. Começa com isso, mas vamos muito além disso. É um fim de semana cheio de experiências únicas. Você está nos bastidores e obtém acesso incomparável. Isso é realmente o que dirigimos aqui.

“Além disso, qual é a outra coisa que fazemos? Tiramos todo o estresse da equação e acho que essas duas coisas precisam andar de mãos dadas. Se você sabe que há um fotógrafo profissional lá, se você sabe que há transporte particular, há um concierge disponível para você, você pode realmente deixar ir e estar no momento e esse é o ponto.”

Nabatian revelou algumas das vantagens disponíveis nos vários pacotes VIP, incluindo o nível mais alto, que potencialmente envolve caminhar até o octógono com um lutador durante um evento. Na verdade, isso acabou de acontecer no UFC 300, onde alguns compradores VIP puderam se juntar à comitiva do campeão meio-pesado Alex Pereira enquanto ele marchava até o octógono para defender seu cinturão na luta principal.

“Em termos de paralisação, você está lá antes mesmo do túnel, vendo tudo, sentindo tudo”, disse Nabatian sobre essa vantagem.

Mas os pacotes VIP de fim de semana também podem incluir:

Acesso e participação no programa de pesagem do UFC nas manhãs de sexta com analistas como Daniel Cormier, Laura Sanko e Chris Weidman

Assentos reservados na pesagem cerimonial

Recepção pós-pesagem com comidas, bebidas e atletas do UFC

Os pacotes de nível mais alto podem incluir subir ao palco com o CEO do UFC Dana White, Joe Rogan e outros na pesagem cerimonial

Um meet and greet após a pesagem com Dana White

Participar de um ensaio de produção horas antes do evento acontecer

Sentado à mesa do promotor durante as lutas preliminares (basicamente sentados nos mesmos assentos estavam executivos como Dana White sentados durante o evento)

No octógono acesso para fotos após o término do evento

Meet and greets exclusivos com atletas do UFC

É claro que cada pacote é diferente e quanto mais vantagens, mais os fãs pagarão, mas é também por isso que a equipe da On Location faz ajustes e mudanças continuamente para que nada pareça genérico ou desatualizado.

Na verdade, Nabatian diz que há inúmeros compradores recorrentes dos pacotes VIP do UFC.

A demanda ficou tão alta que o On Location efetivamente tem uma lista de espera onde os compradores farão um depósito apenas para ter a primeira chance de receber os pacotes VIP quando as vendas começarem, antes de cada evento.

“Temos inscrições de pré-venda e coisas dessa natureza”, disse Nabatian. “Em alguns casos, na verdade, temos pessoas que fazem depósitos adiantados para dar a elas o direito de comprar primeiro. Essas sempre vão muito bem também.”

Embora a On Location obviamente lidere esses pacotes VIP para o UFC e a WWE, Nabatian diz que ambas as empresas investem muito em trabalhar ao lado delas para garantir que estejam sempre apresentando novas ideias para manter o produto atualizado.

On Location reúne-se regularmente com os chefes do UFC para discutir possíveis opções para futuros pacotes VIP com o CEO do UFC, Dana White, pessoalmente conhecido por sua atitude voraz de sempre fazer melhor do que todos os outros competindo ao lado dele.

“É uma espécie de cultura, o que facilita meu trabalho porque temos um parceiro muito colaborativo”, disse Nabatian sobre trabalhar com o UFC. “Na verdade, temos reuniões quinzenais com eles e, todas as vezes, reservamos um tempo para a estratégia e idealizarmos juntos ‘qual é a coisa nova e legal que podemos fazer?’

Não há uma métrica exata para mostrar o sucesso total do programa VIP do UFC, mas uma análise geral das finanças da promoção prova que as vendas de ingressos e as receitas de eventos ao vivo estão disparando.

No final de 2023, o segmento do UFC de receita de eventos ao vivo aumentou um recorde de 34%, para US$ 168 milhões em 43 eventos. Esse número inclui a venda de ingressos e também as taxas dos locais dos eventos, que é outra parte crescente do plano de negócios do UFC.

“Há uma demanda clara pelo que fazemos”, disse Nabatian. “Isso aparece nos números. Nossa receita e vendas de pacotes aumentam a cada ano.

“As pessoas agora desejam realmente experiências únicas, únicas na vida. Não sei se isso resulta da pandemia ou se é uma mudança de mentalidade, mas há uma grande demanda pelo que estamos fazendo atualmente.”