Fã do White Sox atingido por uma série de socos no Wild Festival Pit Fight

Foi um dia difícil para ser torcedor do White Sox no domingo… porque quando o time da MLB levou uma surra dos Diamondbacks – um de seus fãs também foi nivelado durante uma briga em um festival.

No vídeo da cena, você pode ver um jovem torcedor do Sox com uma camisa cinza do Chicago entrando em uma briga com um homem de camisa rosa que estava situado do outro lado de uma barricada.