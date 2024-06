Famílias da Inglaterra são atingidas por copos de cerveja direcionados a Gareth Southgate

Os amigos e familiares dos jogadores ingleses foram atingidos por copos de cerveja nas arquibancadas após o empate da Inglaterra em 0 a 0 com a Eslovênia, na terça-feira.

A Inglaterra já havia se classificado no Grupo C antes do jogo, mas os torcedores atacaram Southgate após um desempenho decepcionante.

O defensor Ezri Konsa disse que as famílias foram atingidas “de todos os ângulos”, ficando cobertas de cerveja. Consta que as famílias não foram alvo e os copos plásticos foram destinados ao gerente Gareth Southgate.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

“Sabíamos disso porque acho que alguns membros da nossa família foram atingidos por algumas bebidas”, disse Konsa.

O assunto não foi discutido entre Southgate e os jogadores após a partida em Colônia.

“Nós verificamos. Há crianças nas arquibancadas com a família, então temos sempre que ver como estão, tranquilizá-los e perguntar se estão bem.

“No futebol coisas assim acontecem.”

As taças foram entregues por torcedores espalhados por todo o lado inglês do estádio depois que o time de Southgate não conseguiu marcar gols em 90 minutos.

“Veio de todos os ângulos”, disse Konsa, do Aston Villa, depois que seu irmão foi atingido.

“Tentamos não pensar muito nisso e seguimos em frente.”

Southgate disse em uma entrevista coletiva após a partida: “Entendo a narrativa em relação a mim e isso é melhor para o time do que em relação a eles.

“Está criando um ambiente incomum para atuar, não vi nenhum outro time se qualificar e receber semelhante [treatment].”

A Inglaterra liderou o Grupo C com cinco pontos e enfrentará a Eslováquia nas oitavas de final no domingo.