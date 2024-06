Fantasy football: o que as estatísticas de 2023 significam para os draft de 2024, mais

O Fantasy Football é um jogo de números.

A intenção não é simplesmente afirmar o óbvio: os próprios números determinam os resultados das nossas equipes nos confrontos semanais ou na classificação final. Refere-se também ao fato de que os números nos fornecem informações sobre – e muitas vezes contam histórias convincentes sobre – os jogadores que selecionamos e o jogo como um todo. Eles até revelam informações críticas sobre nossos draft e decisões de escalação durante a temporada.

Ao mesmo tempo, os números podem induzir em erro, uma vez que a maioria dos factos estatísticos pode ser colocada num contexto que apoia uma afirmação específica. Podemos examinar os números da maneira que desejarmos; isso é sabendo esses fatos importantes que ajudam a fornecer um caminho para qualquer decisão que você queira tomar em relação a um jogador, time ou algo semelhante. Forneceremos os fatos, mas você mesmo deve julgar sua relevância.

À medida que 2024 se aproxima, vamos dar uma olhada em alguns dos meu números favoritos, coletados durante meu período de pesquisa de pré-temporada. Aceite-os como você julga seu valor: para ajudar a fazer escolhas entre jogadores de valor semelhante, para você começar sua própria pesquisa e preparação de draft, para formular suas próprias apostas de bar, ou mesmo simplesmente como “Bem, que tal isso?” fatos triviais para confundir seus amigos.

Números de elite

Tyreek Hill marcou mais de 25 pontos de fantasia PPR em um jogo em nove ocasiões em 2023, cada um deles lhe valendo um lugar entre os cinco maiores artilheiros de sua posição na semana. Hill é apenas o terceiro wide receiver da história com pelo menos esse número de jogos de 25 pontos, juntando-se a Randy Moss (10, 2003; e 9, 2007) e Justin Jefferson (9, 2022), e ele teve mais três posições entre os cinco primeiros. finalizações semanais do que qualquer outro wide receiver (CeeDee Lamb foi o próximo mais próximo, com seis).

Puka Nacua estabeleceu recordes de wide receiver com suas 46 recepções, 572 jardas de recepção e 115,6 pontos de fantasia PPR nos primeiros cinco jogos de sua carreira na NFL, quatro dos quais tiveram Cooper Kupp ausente. Dito isso, Nacua marcou 168,8 pontos de fantasia PPR nas 12 semanas seguintes, ficando em 10º lugar em sua posição, todos jogos em que Kupp disputou.

Ao longo de suas duas primeiras temporadas na NFL, George Pickens acertou 43 passes em alvos com menos de 50% de chance de conclusãode acordo com NFL Next Gen Stats, empatando com Jefferson na liderança da liga.

Monte Taysom pode ter terminado 2023 como o tight end com 12º lugar no Fantasy, mas não se engane, seu apelo em nossos círculos é como o melhor lançamento de dados semanal. Nas últimas duas temporadas, nenhuma das quais começou como zagueiro, ele combinou 20 tentativas de corrida mais alvos, resultando em oito touchdowns, em situações de gol a gol.. Travis Kelce (26 e 11) foi o único tight end com mais de ambos.

Novatos em números

Tanque DellOs 165,0 pontos de fantasia PPR de foram o oitavo melhor da história por um wide receiver em seus primeiros 10 jogos na NFL, um feito que ele conquistou com seu colega novato CJ Stroud jogando-lhe a bola de futebol. Stroud marcou 191,98 pontos em dele primeiros 10 jogos da carreira, coincidindo com os da Dell, e eles são a primeira dupla de quarterback e wide receiver na história a marcar mais de 150 pontos para o mesmo time em suas primeiras 10 partidas na carreira.

Falando em Stroud, ele tornou-se apenas o oitavo jogador na história a marcar mais de 20 pontos em pelo menos seis jogos de sua campanha de estreia. Assim como Stroud fez (276,02), cada um dos sete anteriores marcou pelo menos 275 pontos no total. Se você está preocupado com qualquer possível “queda no segundo ano”, tenha em mente que os sete anteriores tiveram média de 15,4 jogos disputados e 292,45 pontos de fantasia como novatos… e 15,4 jogos disputados e 287,93 pontos como calouros.

Nas últimas oito semanas de 2023, Jordan Love marcou 168,50 pontos de fantasia, líder do quarterback. Isso foi bom para uma média de 21,1 por jogo, o terceiro melhor, atrás apenas dos 24,7 de Lamar Jackson e dos 24,0 de Josh Allen.

Entre os nove running backs – excluindo o zagueiro Kyle Juszczyk – que foram titulares em pelo menos 16 jogos na temporada passada, Bijan Robinson acumulou facilmente o menor número de tentativas de corrida e total de toques por snap ofensivo jogado, com média de um por 5,1 e um por 4,0, respectivamente. Suas 10 tentativas de gol também foram as piores entre esse grupo. Isso estava totalmente fora do personagem de seu perfil de faculdade e prospecto, já que ele teve uma média de um carregamento por 2,43 e um toque por 2,19 snaps ofensivos jogados durante sua carreira de três anos no Texas, e lidou com mais de 20 carregamentos no gol a seguir. situações em cada uma de suas duas últimas temporadas lá. Isso se deve à gestão complicada do ex-técnico Arthur Smith, que agora está em Pittsburgh como coordenador ofensivo do Steelers, com Raheem Morris substituindo-o em Atlanta.

Brock Purdy teve uma porcentagem de conclusão de 66,7 em passes que percorreram pelo menos 15 jardas além da linha de scrimmage, facilmente o melhor em qualquer uma das 18 temporadas para as quais essa estatística foi monitorada. Seus 13 passes para touchdown em lances verticais lideraram a liga e representaram 38% de sua produção no Fantasy. Infelizmente para Purdy, esta categoria apresentou bastante flutuação ano após ano. Os únicos quarterbacks a postar temporadas consecutivas com pelo menos 50% de taxa de conclusão e 10 touchdowns em passes verticais foram Drew Brees (2008-09, 2011-13, 2018-19), Philip Rivers (2010-11) e Deshaun Watson (2019-20).

Antes de se machucar na temporada passada, Anthony Richardson teve média de 0,45 pontos de fantasia por snap ofensivo jogado, facilmente a melhor taxa de qualquer quarterback titular na liga. Para colocar isso em perspectiva, o quarterback em tempo integral mais próximo na categoria foi Josh Allen, que teve média de 0,36.

Dalton Kincaid assumiu um papel de destaque no Buffalo Bills como novato, especialmente enquanto Dawson Knox cuidava de uma lesão no pulso no meio da temporada. Da semana 7 em diante, Kincaid jogou em 65% dos snaps ofensivos do time, acertou 75 alvos e marcou 121,5 pontos de fantasia PPRnono melhor na posição.

A profundidade média do alvo de 20,2 jardas de Jalin Hyatt foi a segunda maior em qualquer temporada de pelo menos 40 alvos, entre os anos para os quais temos esses dados (2006-23). Ele acumulou 274 de suas 373 jardas de recepção em arremessos que percorreram pelo menos 15 jardas além da linha de scrimmage.

Keaton Mitchellainda se recuperando da cirurgia de dezembro para reparar uma ruptura do LCA, terminou a temporada passada com mais 201 real que esperado jardas corridas, de acordo com NFL Next Gen Stats, o quarto melhor entre os running backs. E ele fez isso em apenas seis jogos (não teve carry nos dois primeiros). Para enfatizar sua velocidade bruta, suas 8,4 jardas por carregamento foram o máximo em sua posição (mínimo de 40 tentativas), assim como o fato de que 44,7% de suas tentativas foram cronometradas com ele a uma velocidade máxima de mais de 15 mph. Mitchell ainda teve quatro corridas cronometradas a uma velocidade máxima de mais de 32 km / h, atrás apenas de De’Von Achane e Breece Hall, que tiveram seis cada.

Esperávamos mais…

Stefon Diggs disputou todas as 17 partidas da temporada passada, mas teve o maior declínio na produção de fantasia no segundo tempo. Ele teve média de 21,7 pontos de fantasia PPR nas primeiras nove semanas da temporada, mas apenas 9,8 pontos nas últimas nove semanas, para um declínio de 11,9 pontos. Diggs marcou menos de 10 pontos em seis dos últimos oito jogos.

Diontae Johnson quebrou uma sequência de 21 jogos sem receber touchdown na última temporada, o que foi notável, pois obteve uma média de 5,2 recepções durante a seca. Ressaltando ainda mais a sorte categórica, ele marcou 25 gols em seus outros 56 jogos na carreira.

Davante Adams é o único jogador da liga que viu pelo menos 20 alvos na zona vermelha em cada uma das últimas três temporadas. Mas é aqui que ter o quarterback certo pode fazer toda a diferença: em 2021, sua última temporada com Aaron Rodgers como quarterback, ele marcou 10 touchdowns nessas situações, igualando seu total de conversões na zona vermelha das últimas duas temporadas. combinado. Na verdade, Adams teve mais de 10 touchdowns em arremessos na zona vermelha em três de seus últimos quatro anos em Green Bay.

Executando os números

Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Esportes

Josh Allen e Jalen Hurts estabeleceram, cada um, um novo recorde da NFL com seus 15 touchdowns corridos na última temporada. Para Hurts, foi a terceira temporada consecutiva com dois dígitos na categoria, igualando Cam Newton em maior número total anos em dois dígitos (Newton fez isso em 2011, 2015 e 2020), e ampliando seu próprio status como o único quarterback da história a marcar 10 ou mais touchdowns corridos em temporadas consecutivas.

Para colocar o domínio acelerado de Hurts em perspectiva, ele marcou 142,5 pontos de fantasia como melhor posição apenas com as pernas na temporada passada, dando a ele pelo menos 130 pontos de fantasia em jogadas apressadas em cada um dos últimos três anos. Seu total de 432,9 pontos de fantasia corrido de 2021 a 23 é 60% do total marcado pelo running back Najee Harris, que foi titular em todos os 51 jogos do Pittsburgh Steelers naquele período.

Jim Harbaugh retorna à NFL como técnico do Los Angeles Chargers, o que pode despertar preocupações sobre o quarterback Justin Herberta produtividade de Harbaugh, considerando que Harbaugh implementará um ataque pesado em 2024. Os gerentes de fantasia que consideram membros do jogo de passes dos Chargers devem ter em mente que, quando Harbaugh treinou pela última vez na NFL, de 2011 a 2014 com o San Francisco 49ers, seus times tentaram um jogo apressado em 50,0% das vezes, o segundo maior time da liga nesses quatro anos, e teve uma taxa de mais de 50% em três dessas temporadas. É verdade que o fato de o móvel Colin Kaepernick lidar com 63% dos snaps do quarterback durante esse período influenciou esses números, mas mesmo extraindo apenas tentativas de running back, os 1.569 dos 49ers durante esses quatro anos foram o nono maior número na NFL.

Harbaugh poderia extrair algum valor sorrateiro de seu campo de defesa, especialmente com Greg Roman como seu coordenador ofensivo, o mesmo papel que Roman ocupou para os times do Baltimore Ravens de 2019-22 que lideraram a liga em corridas duas vezes, terminando pelo menos em terceiro em todos os quatro anos. . Dois dos ex-running backs dos Ravens de Roman, JK Dobbins e Gus Edwards, se reencontram com ele em Los Angeles. Vale lembrar que em oito jogos em que qualquer um dos dois absorveu pelo menos um terço das tentativas de corrida da equipe Dobbins teve média de 14,5 pontos de fantasia PPR em todos os oito jogos, enquanto Edwards teve média de 12,4 em sete, para os times Roman’s Ravens.

Najee Harris é um dos dois running backs que disputou todos os 51 jogos de seu time nas últimas três temporadas (Ameer Abdullah é o outro). Harris tem 11 jogos com mais de 20 pontos de fantasia PPR e jogou pelo menos 79% dos snaps ofensivos do Pittsburgh Steelers em sete deles. Infelizmente, com o papel de Jaylen Warren em ascensão, Harris jogou apenas 52% dos snaps durante os últimos nove jogos de 2023, período durante o qual ficou com menos de 10 pontos quatro vezes.

Em cada uma das últimas três temporadas, Joe Mixon marcou pelo menos 75 de seus pontos de fantasia PPR dentro da zona vermelha, o único running back que pode afirmar isso. É uma prova de sua excelência na posição de gol, assim como seu total de 34 tentativas e 17 touchdowns na linha do gol, líder da liga.

Kyren Williams teve pelo menos 20 toques em cada jogo durante as semanas 12 a 17 da temporada passada, o único jogador com uma sequência tão longa em 2023. O próximo jogador mais recente que poderia afirmar isso no decorrer de uma única temporada foi Josh Jacobs (sete jogos consecutivos nas semanas 9 a 15 de 2022).

Procurando mais números? Confira os líderes de pontuação do Fantasy Football em 2023 ou olhe para o futuro com nossas projeções e perspectivas do Fantasy Football para 2024.