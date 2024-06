Fãs de Taylor Swift causam outro terremoto na turnê ‘Eras’ em Edimburgo

Taylor Swift os fãs causaram mais um terremoto no Reino Unido… uma ocorrência regular atualmente.

O British Geological Survey divulgou um novo relatório na quinta-feira… confirmando que leituras de terremoto foram detectadas a cerca de 6,4 quilômetros dos shows esgotados do cantor em Edimburgo, Escócia, no fim de semana passado.

De acordo com a BGS, eles estavam monitorando estações ao redor de Edimburgo durante os shows de Taylor no Murrayfield Stadium… e encontraram “um padrão sismográfico semelhante” quando TS tocou “Ready For It?”, “Cruel Summer” e “Champagne Problems”.