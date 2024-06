Fãs Hawking Justin Timberlake Mug Shot Merch após prisão por DWI

Confira… vários criadores do Etsy já lançaram produtos centrados na prisão de Justin por DWI… camisetas, copos de shot e canecas apareceram no site de comércio eletrônico.

Uma camisa – que vem em uma variedade de cores – apresenta a caneca de JT e zomba de sua música, “SexyBack”… a camiseta está estampada com “I’m Bringing Tipsy Back”.

Outro tem “Cry Me A River” em fonte branca estampado em uma camiseta preta, com a foto impressa na frente.

Outro criador do Etsy está vendendo uma camiseta semelhante… dando um tapa Britney Spears ‘ letra de sua música “Criminal” na capa.

É seguro assumir que há fãs anti-Justin suficientes – dadas as consequências sobre Britney e Janete – para fazer um banco sério.

TMZ. com

Justin foi parado por policiais em Sag Harbor, NY, depois de supostamente ultrapassar uma placa de pare e desviar na estrada. O cantor – que estava curtindo uma noitada com amigos no hotel The American – inicialmente disse à polícia que só tomou um martini… mas os policiais dizem que podiam sentir cheiro de álcool em seu hálito na hora.