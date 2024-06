Fat Joe e E-40 Hype Crowd no comício do presidente Biden na Carolina do Norte

Reproduzir conteúdo de vídeo



Presidente Bidenestá provando que ele tem rappers na discagem rápida assim como Donald Trump faz – recrutando duas lendas do hip hop para ajudar a reunir seus apoiadores no sul !!!

TMZ Hip Hop conseguiu esse vídeo de Joe gordo dar E-40 se apresentando no palco na sexta-feira para o presidente e a primeira-dama Jill Bidencomício pós-debate em Raleigh, NC.



Biden exibido um choque de energia ele não teve durante o debate da noite passada, e é seguro dizer que o público estava sentindo isso.

Fat Joe animou o público com seu clássico “All The Way Up” tocando ao fundo, lembrando-os da luta contínua por transparência na saúde em Washington DC — e lembrando-lhes que estavam torcendo pelo verdadeiro POTUS!!!



E-40 abalou os eleitores com seu banger “Tell Me When to Go” e foi aplaudido de pé por seu esforço.

Trump recrutou recentemente rappers do Brooklyn Santidade Sonolenta dar Sheff G. para um rali semelhante, mas – como você poderia esperar – eles não conseguiram quase a mesma recepção.

O entusiasmo que Joe e 40 trouxeram foi muito necessário, já que quase todos os especialistas políticos dizem que Biden levou uma surra no debate de quinta-feira à noite.



RFK Jr. juntou-se ao “TMZ Live” na sexta-feira e até sugeriu que o Partido Democrata encorajasse Biden a se afastar, e desembolsar outro candidato. Ele tem uma oferta interessante para quem concorrer pela chapa democrata.

De qualquer forma, a campanha Biden-Harris 2024 diz que recrutar as lendas do rap faz parte dos seus “esforços de divulgação à coligação diversificada” do partido.