Favoritos do Euro 2024? ‘Ninguém melhor’ que a Espanha, diz treinador

GELSENKIRCHEN, Alemanha – Luis de la Fuente disse que não há time melhor do que a Espanha depois de derrotar a Itália por 1 a 0 na quinta-feira, somando duas vitórias em duas e garantindo sua vaga nas oitavas de final da Euro 2024.

Um gol contra do zagueiro italiano Riccardo Calafiori no segundo tempo fez a diferença entre os dois times na Arena AufSchalke, mas o técnico da Espanha, De la Fuente, sentiu que o placar lisonjeou os azzurri.

“Não é apenas a vitória, é a forma como o fizemos contra os actuais campeões europeus”, disse De la Fuente em conferência de imprensa. “Fomos superiores fisicamente, taticamente e no talento dos nossos jogadores.

“Dominámos e controlámos a Itália e deveríamos ter vencido mais com as oportunidades que tivemos. Há espaço para melhorar, mas vimos o potencial que esta selecção espanhola tem, anulando uma equipa como a Itália. Agora temos de avançar passo a passo”.

A Espanha somou 21 remates contra três da Itália, tornando-se na segunda equipa a avançar para os oitavos-de-final, depois da anfitriã Alemanha.

Lamine Yamal e Alvaro Morata comemoram o gol da vitória da Espanha contra a Itália. Imagens de Nick Potts/PA via Getty Images

“Quando a fase a eliminar começa, tudo se resume a pequenos detalhes”, acrescentou De la Fuente quando questionado se os progressos iniciais da Espanha e da Alemanha os apontavam como favoritos ao torneio.

“Não há ninguém melhor que a Espanha, mas temos que ser prudentes. Não será fácil. As outras seleções vão nos conhecer melhor, mas ainda digo que se trabalharmos bem não há equipe melhor.

“Na minha opinião, a Espanha tem o melhor futebol do mundo. Mas sei do que é feita esta equipa e todos sabemos que ainda não fizemos nada. Temos que ser prudentes, humildes e ter respeito.”

O destino da Itália no torneio será agora decidido no último jogo da fase de grupos, frente à Croácia, na segunda-feira, embora ainda esteja em boa posição para seguir em frente depois de derrotar a Albânia na estreia.

Escolhas dos editores

1 Relacionado

Nico Williams foi especialmente afiado, com o extremo do Athletic Club a ajudar a criar o golo da Espanha e a ser eleito o Jogador do Jogo da UEFA.

“As coisas funcionaram muito bem e meus companheiros me ajudaram muito”, disse ele em entrevista coletiva. “Eles me pegaram em situações individuais, que são o meu forte.

“Quando você passa pelo lateral pela primeira vez, fica mais fácil e dá confiança para o resto do jogo.

“Acho que é a minha atuação mais completa pela Espanha e espero dar o pontapé inicial e poder ajudar a seleção o máximo possível.

“Estou a fazer tudo o que está ao meu alcance para contribuir para a equipa e para o treinador principal aqui. Sempre sonhei estar envolvido a este nível, jogar no Euro e ser o Jogador do Jogo.

Williams revelou que foi aplaudido por seus companheiros quando voltou ao vestiário da Espanha, onde tinha uma mensagem esperando por ele de seu irmão, companheiro de equipe do Athletic e internacional de Gana, Iñaki.

“Meus companheiros me aplaudiram no vestiário e gostaria de agradecê-los por me ajudarem com sua habilidade em campo”, acrescentou.

“Quando peguei meu telefone, a primeira mensagem que vi foi imediatamente do meu irmão, uma mensagem de voz. Ele me dá apoio incondicional. Isto é para ele, meus pais e a família Williams. Espero que minha família esteja gostando disso como tanto quanto eu.”

A Espanha fecha o Grupo B na segunda-feira contra a Albânia, em Düsseldorf. O meio-campista Rodri vai perder o jogo por suspensão, após receber o segundo cartão amarelo no torneio, enquanto De la Fuente pode optar por fazer mais alterações após garantir a qualificação.