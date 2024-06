FC Dallas demite o técnico Nico Estevez após três temporadas

O FC Dallas anunciou que se separou do treinador Nico Estevez, com efeito imediato, com o treinador adjunto Peter Luccin assumindo interinamente.

Estevez compilou um recorde da temporada regular de 28-27-29 em partes de três temporadas.

Dallas chegou aos playoffs em ambas as temporadas completas em que Estevez esteve no comando, alcançando as semifinais da Conferência Oeste em 2022. Anteriormente, ele foi assistente técnico da seleção masculina dos Estados Unidos sob o comando do atual técnico Gregg Berhalter.

“É sempre uma decisão difícil separar-se do seu treinador principal. Esta mudança envolveu muita reflexão e deliberação, pois ainda estamos no início da temporada. Acreditamos que uma mudança de treinador é do interesse do clube.” disse o presidente do FC Dallas, Dan Hunt, em um comunicado.

“Quero agradecer ao Nico por tudo o que ele fez pelo clube, incluindo algumas ótimas lembranças dos playoffs.” Estevez é o segundo técnico a ser demitido do atual diretor esportivo Andre Zanotta.

Nico Estevez, 44 anos, treinava o FC Dallas desde 2022. Kelvin Kuo-EUA HOJE Esportes

No sábado, no último jogo de Estevez como treinador, o Dallas empatou em 1 a 1 com o Minnesota United. A equipe tem um recorde de 3-8-5 e está na 12ª posição na Conferência Oeste.

Nem Estevez nem o antecessor Luchi Gonzales foram capazes de trazer o FCD de volta às alturas que desfrutou sob o comando de Oscar Pareja em meados da década de 2010, um período que incluiu uma dobradinha da US Open Cup e do Supporters Shield em 2016.

Luccin, natural de Marselha, na França, faz parte da organização do Dallas desde 2013, passando duas temporadas no clube como jogador antes de iniciar sua carreira de treinador na academia do Dallas. Ele é treinador adjunto do clube desde 2019. Detalhes sobre a comissão técnica interina de Luccin serão anunciados posteriormente.

“[Luccin] conhece nossos jogadores e entende a cultura do nosso clube, e agradecemos sua disposição em intensificar e liderar durante esta transição”, disse Hunt.