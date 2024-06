‘F*ckin gangsters’: Profissionais reagem à substituição sem precedentes de Dan Ige no UFC 303 contra Diego Lopes

Dan Ige e Diego Lopes estão fazendo história.

Com Brian Ortega considerado doente demais para competir no co-evento principal do UFC 303, o morador de Las Vegas Ige saiu do sofá para enfrentar Lopes em uma luta de peso casado de 165 libras com apenas algumas horas de antecedência. É um movimento sem precedentes, o primeiro na história do UFC, já que Ige nem estava escalado para competir no UFC 303.

Confira abaixo como o mundo do MMA reagiu ao novo evento co-principal improvisado do UFC 303.

Incrível. Grite para a comissão atlética do estado de Suga por permitir isso. Ige e Lopes são gangsters do caralho — Sean O’Malley (@SugaSeanMMA) 30 de junho de 2024

Uau, Dan Ige, o homem e Lopez é o mannnnn – Belal Muhammad (@ bullyb170) 30 de junho de 2024

Espero que tenham dobrado a bolsa de Diego Lopez. É disso que as lendas são feitas. Oportunidades e resultados sem precedentes #UFC303 -Damien Brown (@beatdown155) 30 de junho de 2024

Se esta for agora uma possibilidade de avançar. Então é melhor que todos os lutadores locais em LV fiquem prontos e avisem o chefe quando estiverem disponíveis. #UFC303 -Alan Jouban (@AlanJouban) 30 de junho de 2024

Eu estava ansioso por Ortega vs Lopes, mas a chegada de Ige hoje torna tudo muito melhor – Al Iaquinta (@ALIAQUINTA) 30 de junho de 2024

Mano Dan é um G direto !!! Essa é a definição de “Fora do sofá” – Colina Jamahal (@JamahalH) 30 de junho de 2024

Você realmente tem que dar crédito ao UFC por um ano recorde de desistências e embaralhamentos e ainda ser capaz de tornar esses cartões PPV dignos. Realmente impressionante. #UFC303 -Alan Jouban (@AlanJouban) 30 de junho de 2024

Eu amo o UFC. Nenhuma outra organização esportiva profissional consegue fazer esse tipo de movimento na última hora e ainda entregar uma luta incrível. Eu amo o drama pra caramba. Esse co-evento principal ficou ainda mais foda! Grandes adereços para @Diegolopesma & @dinamitedan808. LFG! #UFC303 -Michael Chiesa (@MikeMav22) 30 de junho de 2024