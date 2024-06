Felipe Hernàndez, do Sporting KC, está de licença após denúncia de jogo

O meio-campista do Sporting Kansas City, Felipe Hernàndez, foi colocado em licença administrativa após uma denúncia de que o jogador violou as políticas de jogos de azar da liga, disse a MLS em comunicado na sexta-feira.

Esta seria a segunda vez que Hernàndez violou tais políticas, tendo sido suspenso em 2021, quando foi descoberto que tinha apostado em dois jogos da MLS. Hernàndez foi reintegrado em janeiro de 2022.

A liga disse em comunicado na sexta-feira que Hernández também violou os termos dessa reintegração. Um porta-voz da MLS confirmou à ESPN que uma investigação está em andamento.

Felipe Hernàndez foi anteriormente suspenso por violar as políticas de jogos de azar da MLS em 2021. Bill Barrett/ISI Photos/USSF/Getty Images para USSF

No momento da sua primeira suspensão em 2021, Hernàndez revelou que informou o Sporting Kansas City sobre as suas atividades de jogo no dia 5 de julho daquele ano e que estava preocupado com a sua segurança pessoal. Ele também revelou que havia se submetido a tratamento para o vício do jogo.

Após a sua reintegração, Hernàndez fez 38 jogos no campeonato e na taça pelo SKC em 2022, embora o seu tempo de jogo tenha diminuído nas temporadas seguintes. Em 2024, Hernàndez fez nove jogos no campeonato e na copa com o time titular, ao mesmo tempo que fez uma única aparição no Sporting Kansas City II, time reserva do SKC.