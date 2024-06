Félix e Cancelo saem do caos devido ao interesse do Barcelona, ​​diz fonte

O Barcelona excluiu um comunicado do clube se despedindo de João Félix e João Cancelo porque ainda espera recontratar a dupla portuguesa, disse uma fonte à ESPN.

O Barça agradeceu a Marcos Alonso, Félix e Cancelo pelo tempo que passaram no clube no domingo, quando seus respectivos contratos chegaram ao fim.

O contrato de Alonso expirou e ele foi dispensado como agente livre, enquanto os empréstimos de Félix e Cancelo ao Atlético Madrid e Manchester City, respectivamente, também terminam em 30 de junho.

No entanto, o Barça posteriormente excluiu os nomes de Félix e Cancelo do comunicado e de todas as postagens nas redes sociais.

Uma fonte disse à ESPN que o motivo foi a intenção de ambos estenderem a permanência no clube e a declaração fez parecer que a porta havia se fechado.

Félix, que marcou 10 gols em 44 partidas pelo Barça na temporada passada, retorna ao Atlético, enquanto Cancelo, que jogou 42 vezes, volta ao Man City por enquanto, embora ambos estejam na Euro 2024 com Portugal.

No entanto, a hierarquia do Barça mantém contacto constante com o agente da dupla, Jorge Mendes, enquanto se aguarda esclarecimentos sobre a sua situação financeira neste verão.

O Barça não pode dar garantias sobre o registro de novos contratos ou contratações com a LaLiga, pois continua violando o limite de gastos imposto pela liga.

O clube catalão precisa arrecadar dinheiro por meio de transferências de jogadores, redução de salários ou novas fontes de receita antes de adicionar jogadores ao elenco.

Apesar da incerteza, a fonte confirmou que Félix e Cancelo continuam a ser alvos após a nomeação do novo treinador Hansi Flick como substituto de Xavi Hernández.

João Félix e João Cancelo passaram a última temporada emprestados ao Barcelona. David S. Bustamante/Sócrates/Getty Images

Idealmente, eles trariam ambos de volta para outro acordo de empréstimo, mas os termos finais de qualquer acordo dependerão de como as negociações progridem com o Atlético e o City.

Enquanto isso, o ex-lateral esquerdo do Chelsea, Alonso, deixa o clube após dois anos.

Não houve menção ao capitão do clube, Sergi Roberto, cujo contrato também expira no domingo.

Uma fonte disse à ESPN que as negociações continuam sobre um novo acordo, mas o Barça não pode prometer que conseguirá registrar o acordo com a LaLiga.

Roberto também recebeu interesse de outros clubes na Espanha e no exterior e terá que tomar uma decisão sobre seu futuro em breve.