Ferrari defende título com hipercarro 499P vence 24 Horas de Le Mans

A Ferrari venceu as 24 Horas de Le Mans pelo segundo ano consecutivo no domingo, após uma batalha com a Toyota até o final da 92ª edição da corrida de resistência.

Quase sem combustível e com pista molhada, o dinamarquês Nicklas Nielsen recebeu a bandeira quadriculada no hipercarro 499P compartilhado com o italiano Antonio Fuoco e o espanhol Miguel Molina ao longo de 311 voltas no circuito de Sarthe.

O Toyota GR010 híbrido dirigido por Jose Maria Lopez, Kamui Kobayashi e Nyck de Vries terminou 14,221 segundos atrás depois de largar em 23º.

Nielsen, Fuoco e Molina foram todos vencedores da classificação geral pela primeira vez, mas o resultado permaneceu em aberto até ao fim numa corrida com um período de safety car que durou mais de quatro horas durante a noite.

O medidor de combustível do carro registrava cerca de 2% no final.

“O pior para mim foi quando me pediram para ir mais devagar, porque geralmente é aí que os erros acontecem”, disse Nielsen sobre economizar combustível até o final. “A última volta foi muito longa. Eles me mantiveram atualizado sobre a diferença… então foi apenas uma questão de gerenciar a diferença para o carro no P2.” [second]. … Mas nós conseguimos.”

Houve um drama faltando mais de uma hora para o fim, quando a porta direita do carro se abriu, forçando um pit stop, que mais tarde caiu nas mãos da Ferrari, com o carro agora com uma estratégia de combustível diferente da dos rivais.

A equipe vencedora da Ferrari há um ano – Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi e James Calado – terminou em terceiro em um dia de garoa e céu nublado.

O desafio da Toyota foi retardado por Lopez rodando na curva Dunlop, perdendo um tempo precioso. Faltando 30 minutos para o fim e uma diferença de 30 segundos para o líder, a Toyota efetivamente admitiu a derrota e disse a Lopez para levar o carro para casa em segundo lugar.

A Ferrari parecia bem desde o início, com os dois carros de fábrica acompanhados pela equipe cliente da AF Corse, dirigida por Robert Kubica, Robert Shwartzman e Yifei Ye. Essa entrada, que havia iniciado no sábado, retirou-se quatro horas do final devido a problemas técnicos.

A Porsche Penske terminou em quarto lugar com o carro pilotado por Laurens Vanthoor, Kevin Estre e Andre Lotterer.

O bicampeão da IndyCar, Alex Palou, terminou em sétimo em um Cadillac.

A BMW e a Alpine, de propriedade da Renault, estavam fora da corrida à meia-noite, com a entrada da Renault pegando fogo em Arnage depois de quase cinco horas de corrida. O BMW retirou-se com problemas no motor.

A entrada da United Autosports Oreca do britânico Oliver Jarvis com os americanos Bijoy Garg e Nolan Siegel venceram a categoria LMP2 de segundo nível.