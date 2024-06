Festival Penedo, Sabor & Jazz abre inscrição online para participação de bares e restaurantes

As inscrições para o Festival Penedo, Sabor & Jazz já estão abertas e disponíveis para a participação de bares e restaurantes. O evento acontecerá na Praça 12 de Abril, em frente à Orla do Rio São Francisco, nos dias 26 e 27 de julho.

As inscrições são destinadas para empresários que representam estabelecimentos do mercado da Alimentação Fora do Lar e que queiram expor e comercializar algum prato integrante do cardápio do estabelecimento, conforme prevê o edital lançado pelo Sebrae Alagoas que foi vencido por Penedo.

Para participar, é muito fácil. Basta clicar no link https://forms.gle/4XWYQkgt5CyaX9Z79 e preencher por completo o formulário. As inscrições são limitadas e válidas apenas para um único prato.

Ao responder o formulário, o interessado também poderá escolher se quer participar da atividade ‘Chef Visita’, onde os chefes participantes do evento visitarão os estabelecimentos inscritos para conhecer suas instalações, a fim de oferecer sugestões sobre os serviços e os pratos, com o objetivo de colaborar com o aprimoramento dos serviços oferecidos.

Festival – Penedo, Sabor e Jazz

A edição piloto do festival enaltece a gastronomia do município, proporcionando o diálogo entre a arte musical e a cultura típica penedense, estimulando o empreendedorismo criativo e a integração de bares e restaurantes penedenses, através do resgate de receitas tradicionais e inovação da culinária local.

Além da exposição e comercialização de pratos, o festival contará, ainda, com oficinas e apresentações com a elite alagoana de músicos e instrumentistas profissionais do jazz, promovendo uma verdadeira experiência sensorial aberta ao público.

O Festival Penedo, Sabor & Jazz é uma realização da Prefeitura de Penedo, através da SETUREC, e conta com o apoio do Sebrae Alagoas, da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes – Seccional Alagoas; do Governo de Alagoas, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (SETUR/AL); da Associação dos Empresários e Empreendedores do Turismo e da Economia Criativa de Penedo (ASTEC), entre outros parceiros.

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUREC