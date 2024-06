Filha de Tom Cruise, Suri, se forma no ensino médio e na cerimônia tira o sobrenome do pai famoso

Cruzeiro Surifilha de Katya Holmes e Tom Cruise, se formou oficialmente na LaGuardia High School, e as comemorações foram emocionantes. O momento de orgulho foi capturado em fotos e vídeos obtidos pela Page Six, mostrando Suri comemorando com sua mãe e amigos na cidade de Nova York.

A jovem de 18 anos foi vista radiante de alegria ao posar para fotos com sua mãe, Katie Holmes, do lado de fora de um prédio de tijolos antes de entrar no United Palace Theatre, em Manhattan. Suri parecia elegante em um vestido midi branco sob seu vestido de formatura vermelho, combinado com sandálias brancas adornadas com enfeites florais. No panfleto da cerimônia de formatura da adolescente, ela atende por “Suri Noelle” e aparentemente não usa o sobrenome de seu pai famoso.

Tom Cruise comparece ao show de Taylor Swift em Londres

Holmes, por outro lado, optou por um conjunto amarelo combinando, vestindo calça pregueada amarelo claro e camisa de gola de manga comprida. A dupla mãe e filha parecia radiante ao compartilharem esse momento especial juntas.

O evento marcante foi repleto de momentos emocionantes quando Suri abraçou seus amigos e sua mãe, exalando pura felicidade. Ela parecia emocionada com a conclusão do ensino médio, sorrindo de orelha a orelha e irradiando uma contagiante sensação de realização.

Suri se forma na LaGuardia High School

Em tom casual e comovente, a formatura de Suri foi uma prova de seu trabalho árduo e dedicação. Ao posar para fotos e abraçar seus entes queridos, ficou evidente que ela estava cercada de amor e apoio. As imagens capturaram a essência de uma mãe orgulhosa comemorando a conquista da filha.

Em entrevista ao Page Six, uma fonte próxima à família compartilhou: “Katie está extremamente orgulhosa de Suri. Ela trabalhou duro e demonstrou grande determinação para chegar a este ponto. É um lindo momento para a família deles.”

A formatura de Suri marca o início de um novo capítulo emocionante em sua vida, e seu sorriso radiante é uma prova do futuro brilhante que está por vir. Ao embarcar nesta nova jornada, ela carrega consigo o amor e o apoio de sua família e amigos. Parabéns a Suri Cruise por esta conquista incrível!